Ein Traum! Zuerst war es das auch, doch damit wollten sich Anja Engelke und Michael Schott nicht zufrieden geben. Wie viele andere Menschen auch stellten sie sich irgendwann in ihrem turbulenten Alltag die Frage: Wie und wo will ich überhaupt leben? Die Antwort darauf konnten sie sich bald geben: Ein Hotel wollten sie haben, Ruhe war ihnen wichtig. Und ein Ort, den sie Heimat nennen konnten. Gesucht – gefunden! Im Westallgäu in Bodenseenähe, wo Michael aufgewachsen ist, haben sie es entdeckt: das alte Schulhaus aus den 1930er Jahren. In der 500-Seelen-Gemeinde Scheffau, direkt an der österreichischen Grenze. Es war Liebe auf den ersten Blick, auch für die Hamburgerin Anja. Zwei Jahre später, Anfang März 2019, eröffneten die beiden die Alpenloge.

Wenn Träume in Erfüllung gehen

Doch wie das mit alten Gebäuden häufig so ist, steckte auch dieses voller Überraschungen und der Teufel im Detail. Die beiden Gastgeber investierten – neben viel Geld – jede Menge Zeit, Geduld und Nerven. Was als Umbau und Sanierung gedacht und geplant war, entwickelte sich zu einem kompletten Wiederaufbau des Schulhauses. Was dabei herauskam und jetzt für Entzücken sorgt, ist ein kleines feines Hotel in Holzständerbauweise, mit einer modernen Bausubstanz und einem hochwertigen Innenleben. Die für maximal 24 Gäste gedachten neun Zimmer – Anja und Michael nennen sie Logen – begeistern schon mit ihrer Größe von 33 bis 60 Quadratmetern. Ausgewähltes, sehr individuelles Design – das Faible der Gastgeberin –, ein Händchen für Farben und Accessoires, großblumige Tapeten und Samtsessel in sattem Violett hier, ein cooles dänisches Möbelstück dort. In Zimmer Nummer 8 steht ein umwerfendes Pariser Höckerchen mit „Puscheln“ wie bei einem Pudel. Alte Schautafeln mit Pflanzen, wie sie früher für den Biologieunterricht verwendet wurden, zieren die Wände. Gefunden haben es Anja Engelke und Michael Schott in einem Wiener Antiquariat. Dort, wo früher das Klassenzimmer war, ist heute die Wohnzimmer-Lobby mit Kamin und großem Esstisch. Hier und im angrenzenden Wintergarten treffen sich die Gäste in ungezwungener Atmosphäre zum üppigen Frühstück, das fein angerichtet auf Etageren gereicht wird. Oder zum Abendessen. Beim Blick auf die Menükarte mit drei Gängen läuft einem morgens schon das Wasser im Munde zusammen. Beide Gastgeber sind (fast) immer da und kümmern sich rührend um ihre Gäste. Bei Freunden kann es kaum schöner sein. Entspannend ist es in der Alpenloge auch. Es gibt eine kleine Wellnessoase. Mit glitzerndem Silberquarzitboden, Sauna, Dampfbad, Liegen vor großen Panoramafenstern, und auf Wunsch Ayurveda-Massagen. Nach einer Wanderung oder einem Ausflug zum nahen Baumwipfelpfad Skywalk im NaturErlebnispark in Scheidegg der perfekte Ausgleich.

Das Boutiquehotel liegt im Drei-Länder-Eck und ist aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gleichermaßen gut erreichbar. Von Bregenz: 20 Autominuten, vom Flughafen Zürich rund 2 Stunden.

