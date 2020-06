Douglas setzt Zeichen

Für Diversität, Toleranz und Gleichberechtigung: Die Parfümerie-Kette Douglas macht sich dafür stark. Jedes Jahr im Juni feiern tausende Menschen weltweit „Pride“ zur Anerkennung dessen, was Homosexuelle, Bisexuelle und Transsexuelle auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zur Geschichte der LGBTQI+ Community beigetragen haben. Viele der geplanten Pride-Veranstaltungen – unter anderem Paraden wie der CSD und Demonstrationen für LGBTQI+ Rechte – mussten jedoch aufgrund der Krise abgesagt werden.

Mit einer emotionalen Haltungskampagne bietet Douglas dem Thema Pride auf den eigenen Kanälen eine Plattform und setzt ein Zeichen für Diversität, Toleranz und Gleichberechtigung – unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung und Personalpronomen. Mittelpunkt der Kampagne bildet der MyBeauty.MyPride.-Film. Er zeigt acht inspirierende Douglas Mitarbeiter aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich, die ihre persönlichen Definitionen von Pride, Selbstvertrauen und Beauty teilen. Die Mitarbeiter zeigen sich in ihrem privaten Zuhause, denn der Dreh des Films konnte aufgrund der aktuellen Corona-Reisebeschränkungen nicht wie geplant im Studio stattfinden. Der Film betont “Now more than ever, it is important that we are #strongertogether“, zu Deutsch „Gerade jetzt ist es mehr denn je wichtig, dass wir alle zusammenhalten: #strongertogether!“.

Am 1. Juni ist die rund vierwöchige Kampagne mit Online-Video, Social-Media-Assets und Landingpage sowie umfangreichem Digital- und POS-Paket in Deutschland und den internationalen Douglas-Märkten gestartet.

Hier geht es direkt zum Film bei Youtube