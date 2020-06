Wissen on demand für Handelspartner und Fachverkäufer: Das gibt es ab sofort bei der japanischen Kosmetik-MArke Sensai. Sensai-Produkte basieren auf jahrelanger Forschung und Wissenschaft. Um Konsumenten eine optimale Beratung durch den Fachhandel anbieten zu können, legt Sensai besonderen Wert auf die Ausbildung der eigenen Mitarbeiter und Handelspartner sowie deren Fachpersonal.

Der Schulungs-Bereich, die Trainings-Methoden und deren Inhalte werden dabei stets den Anforderungen angepasst. Die neue E-Learning-Plattform bietet ein Tool, um sicherzustellen, dass Parfümerie-Fachpersonal sein Sensai-Wissen jederzeit erweitern, vertiefen und auf den aktuellen Stand bringen kann.

Die Teilnehmer der Plattform erwartet eine interaktive Reise durch die Sensai-Welt. Geleitet wird sie von Sensai-Markenbotschafterin Sayo, die seit 2017 alle Abonnenten des Sensai-E-Journals über Neuheiten informiert und mit Insidertipps versorgt. Zu jedem Themenblock und zu den unterschiedlichen Produktlinien kann das erlernte Wissen geprüft und gefestigt werden. Für TeilnehmerInnen, die bereits Sensai-Profis sind, bietet die E-Learning-Plattform zusätzlich die Möglichkeit, ein noch umfangreicheres Produktfachwissen zu erlangen, erhalten und auszubauen.

Zusätzlich soll dieses neue Trainings-Tool auch in Zukunft all jenen FachverkäuferInnen, die bis lang nicht an einem klassischen Sensai-Training teilnehmen konnten, die Möglichkeit bieten, ihr Wissen online zu erarbeiten bzw. zu vertiefen. Ein Bonbon gibt es noch dazu: Die Teilnahme am E-Learning-Programm wird mit Sensai-Überraschungen belohnt.

Mehr Infos: www.sensai-cosmetics.de