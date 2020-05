The Residence Mauritius, Juwelen der internationalen Hotelszene, verzaubert seine Gäste mit dem Charme vergangener Tage. Das exklusive 5-Sterne-Hotel an der romantischen Ostküste von Mauritius lässt die Nostalgie kolonialen Lebens erwachen. Das elegante Ambiente im Stil der 20er Jahre übt eine ganz eigene emotionale Faszination aus.

Die weitläufige Anlage mit 10 Hektar großem tropischen Garten liegt an einem kilometerlangen, puderzuckerweißen Traumstrand – einem der schönsten der Insel. Feinster Kolonialstil, helle Naturtönen, exotisches Holz und handverlesene orientalische Antiquitäten bestimmen das Hotel.. Wer unkomplizierten Luxus und exzellenten Service sucht, ist hier am Ziel seiner Träume. Jedes kleinste Detail wurde sorgsam bedacht, damit sich der Besucher in reicher Gastfreundschaft entspannen kann. Das Hotel verfügt über einen Sportclub mit zahlreichen kostenlosen Aktivitäten, einen Kids Club sowie drei Restaurants. Exzellente Qualität und Kreativität zeichnet die fantasievoll zubereiteten Gerichte aus, in denen die Gewürze und Aromen der Insel mit klassischen Rezepturen aus aller Welt zu einem einmaligen Geschmackserlebnis fusioniert werden. Insbesondere The Plantation Restaurant – in spektakulärer Lage direkt am Meer – hat zum Ruf des Resorts unter Feinschmeckern beigetragen. Der Mix der Kulturen: Hier wird er bei experimentierfreudigen Menüs mit exquisitem Fisch und Meeresfrüchten sowie kreolischer Küche unmittelbar „schmeckbar“.

The Sanctuary nennt sich der Wellnessbereich mit elf Behandlungsräumen und einem Konzept, das seinen Ursprung in der Zen-Philosophie findet. Vom Betreten bis zum Verlassen des eleganten asiatischen Spas genießt man höchsten Komfort und Pflege mit Produkten der Marke Carita.

Frühbucher-Special des The Residence Mauritius! 30% Frühbucher-Rabatt für Aufenthalte im Zeitraum von 1. August 2020 bis 30. September 2021. Das Rabatt-Special ist bis spätestens 31. August 2020 buchbar. Zusätzlich gibt es noch ein besonderes Genuss-Benefit für Wellness-Fans: eine kostenlose 30 minütige Massage pro Erwachsenem im The Sanctuary Spa während des Aufenthalts

The Residence Mauritius, Belle Mare, Mauritius, Tel. +230 401 88 88, reservation-mauritius@theresidence.com, www.cenizaro.com/theresidence/mauritius