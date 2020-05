Hätten Sie es gewusst? Das kleine Bad Aussee, eine Kurstadt mit nicht mal 5000 Einwohnern im steirischen Salzkammergut, ist tatsächlich zwar nicht der Nabel der Welt – aber doch der von Österreich. Und wiederum in der Mitte des beschaulichen Ortes auf einer kleinen Anhöhe – genau da steht ein wunderbares Haus: „G’sund & Natur Hotel Die Wasnerin“ heißt es. Und hat selbstverständlich auch wiederum ein Zentrum, einen Mittelpunkt, um den sich alles dreht: das Spa namens „Nabel“ – wie könnte es auch anders sein.

Der ungewöhnliche Name könnte ein Marketing-Gag sein. Doch schon beim ersten Rundgang nach der Ankunft wird klar, hier hat alles einen tieferen Sinn und wurde alles mit Bedacht und Sorgfalt ausgewählt. Das unter Denkmalschutz stehende Stammhaus ist ein reiner Holzbau. Es beherbergt die verschiedenen Stuben des Restaurants und die Suiten, alle liebevoll bis ins Detail gestaltet. Tolle Idee: die Offline-Suite. Sie lädt zum „Digital-Detox“ ein und ist bewusst ohne Telefon, Handyempfang, WLAN, Fernsehen und Radio ausgestattet. So können Gäste die herrliche Umgebung, das 360-Grad-Bergpanorama und überhaupt alle Annehmlichkeiten des Hotels in vollen Zügen und ohne Ablenkung genießen.

Auf sein Bauchgefühl hören

Wer in das Hotel in die Steiermark reist, kommt vor allem wegen des besonderen Spa-Angebots. Die Wellnesswelt der Wasnerin erstreckt sich auf 2400 Quadratmetern und drei Etagen. Ein Schwimmbad draußen, eines drinnen, Saunen, Dampfbäder und herrlich viel Platz zum Ausruhen. Erst im Vorjahr wurde vieles neu gebaut und erweitert, so auch die Dachterrasse mit bester Rundumsicht. Wer einen Behandlungstermin buchen möchte, liest gleich am Eingang groß: „Nabel.Das Spa“. Und das ist tatsächlich Programm, erklärt Spa-Managerin Stefanie Geiler: „Wir fokussieren uns auf die persönliche Mitte und das Wohlgefühl unserer Gäste.“ Einen besseren Namen könne es deshalb auch für ihr Spa nicht geben. Auf sein Bauchgefühl hören, sich gut fühlen und sich auf sich konzentrieren – alles das habe eine Rolle bei der Namensfindung und beim Entwickeln des Spa-Konzepts gespielt, so die engagierte Fachfrau.

Berührung aller Sinne

Wichtig für ein Spa sind darüber hinaus die Kosmetikprodukte. Hier haben sich Stefanie Geiler und ihr Team für die italienische Marke Comfort Zone entschieden. Vor allem die Linie Tranquillity passt perfekt in das Spa-Angebot. „Tranquillity“ steht für Entspannung, zur Ruhe kommen, sich befreien von Stress, Hektik und zu wenig Schlaf. Stattdessen werden mit Aromen, Düften, Musik und dazu mit einer besonderen Berührung alle Sinne des Gastes aktiviert, um Körper und Geist wieder in Balance zu bringen. Für diese Pflegelinie wurde ein eigener Duft kreiert, der aus essenziellem Zedern- und süßem Orangenöl sowie Geranie, Damaszener-Rose und als Basisnote Sandelholz und Vetivergras besteht. Zusammen mit Amaranthöl, das bereits die Inkas wegen seiner intensiv pflegenden Eigenschaften schätzten, ergibt das eine intensive, tiefenwirksame Mischung für die Haut – und das führt zu einem Zustand tiefer Entspannung. Bei so viel Zuwendung auf die innere Mitte fühlt sich bestimmt jeder Gast in der Wasnerin wie der Nabel der Welt.

G’sund & Natur Hotel die Wasnerin

Etwa 80 Kilometer von Salzburg entfernt, im Kurort Bad Aussee. Das Hotel liegt etwas erhöht auf dem Lerchenreither Plateau mit einer Panoramasicht auf Dachstein und Loser.

www.diewasnerin.at