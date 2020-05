Velaa Private Island startet mit neuem Spa-Konzept. Hinter der Philosophie steht die Balance Of Life, die sich auf die vier Elemente Mind, Fitness, Ernährung und Spa stützt. Gesundheit und Erholung sind wichtige Güter im heutigen Alltagsstress. Somit gewinnen Themen wie Well-Being, Wellness und Spa weiterhin an Bedeutung.

Hier setzt das neue Spa-Konzept an und bietet mit seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz ein für jeden Gast individualisiertes Erlebnis. Das ausgezeichnete Wellness-Resort Velaa Private Island liegt in der azurblauen Lagune des Noonu Atoll im Nordwesten der Malediven. Ein Ort, an dem die Zeit stillsteht und der Geist sich entspannen kann. Hier verbinden sich Mensch und Natur, Körper und Geist werden ausbalanciert und der innere Frieden gefunden. Velaa Spa nutzt die natürlichen Inhaltsstoffe aus Meer, Flora und Fauna und bietet biologische Behandlungen, unter Verwendung modernster Technologie. Mit der eigenen Produktlinie Velaa Spa können Gäste ab sofort den authentischen Velaa Duft mit nach Hause nehmen.

Gäste des exklusiven Luxusresorts werden während ihres gesamten Afenthalts von einem privaten Butler diskret und umsichtig betreut. Darüber hinaus verfügt Velaa Private Island über drei erstklassige Restaurants unter der kulinarischen Leitung von Gaushan de Silva, eine private Flotte inklusive einer luxuriösen Yacht sowie einen Short-Game-Golfplatz mit Golf Academy, konzipiert von der Golflegende José Maria Olazábal.

Velaa Private Island Resort Das 2013 eröffnete Insel-Resort Velaa Private Island liegt 187 Kilometer von Malé entfernt im Noonu Atoll im Nordwesten der Malediven. Eingebettet in die atemberaubende Inselwelt des Indischen Ozeans erfüllt Velaa Private Island höchste Ansprüche an Komfort, Exklusivität und Privatsphäre und schafft so ein bisher unerreichtes Inselerlebnis. Die von dem tschechischen Architekten Petr Kolar gestaltete Insel verfügt über 43 Villen und vier Privathäuser und gleicht aus der Luft gesehen einer Meeresschildkröte. Als stilistisches Leitmotiv findet sich die Schildkröte nicht nur im Dekor wieder, sie steht auch als Sinnbild für die Verbundenheit der Insel mit der sie umgebenden Natur.

Velaa Private Island, Noonu Atoll, Maldives, Tel. +960 6565 000, info@velaaprivateisland.com, www.velaaprivateisland.com