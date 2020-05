Das ganze Jahr hindurch strahlt die historische Kunstszene von Tubac nur so vor Farbe und Dynamik. 45 Fahrminuten von Tucson entfernt, liegt das malerische Dorf mit über 100 bunten Geschäften und Galerien, die jeden Tag in der Woche geöffnet haben, inmitten eines grünen Tals. In Tubac befindet sich auch das luxuriöse Tubac Golf Resort & Spa.

Einst befand sich auf dem Grundstück des Tubac Golf Resort & Spa eine der größten Rinderfarmen im Westen Amerikas. Das Resort ist von den Santa Rita Mountains umgeben und rühmt sich eines architektonischen Stils, der an die spanische Kolonialzeit erinnert. Gäste lieben die gelassene Atmosphäre der 98 Suiten und Gästezimmer mitten im Grünen, wo gewundene, von Blumen gesäumte Pfade zu einem großen Pool und stilvollen Cabanas führen.

Das durch den Film „Tin Cup” bekannte Resortgelände umfasst 3 Golfplätze, eine 500 Hektar große blühende Grünfläche, gemächlich plätschernde Springbrunnen und wunderschöne Spazierwege, die zum Stables Ranch Grille mit seinen schönen Außenterrassen, zum Spa, zu einem Souvenirladen und zu mehreren Veranstaltungsorten führen. In der vom Conde Nast Traveler als „Must-See“ angepriesene Urlaubsdestination kann man entspannende Tage mit Golfen, Shoppen, Essengehen oder auch in einer Kunstgalerie verbringen sowie sich im luxuriösen Spa des Tubac Golf Resorts verjüngen lassen. Gönnen Sie sich eine Auszeit in dem Resort, das als exklusiver Geheimtipp in Arizona gilt. Besuchen Sie unsere Website und beginnen Sie noch heute mit der Planung Ihrer Reise!

Tubac Golf Resort and Spa, Tubac, AZ 85646, USA, Tel. +1 800-848-7893, info@tubacgolfresort.comtubacgolfresort.com, https://tubacgolfresort.com/arizona-resort/