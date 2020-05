Wo Eleganz auf Orient trifft! The Residence Tunis gilt als eine der ersten Adressen für Thalasso-Therapien im gesamten Mittelmeerraum – und das nun schon seit über 20 Jahren. Die Lage des Luxusresorts direkt an einem privaten Strandabschnitt der tunesischen Küste ist wie geschaffen für Behandlungen, die sich die gesundheitsfördernde Kraft des Meerwassers zu eigen machen. Traditionelle, maßgeschneiderte Thalasso-Therapien werden mit modernen, exklusiv für das Resort entwickelten Anwendungen des renommierten Spa-Labels Espa kombiniert, das auf „natural skincare“ spezialisiert und ganzheitlich ausgerichtet ist. Die Behandlungen ergänzen harmonisch die kulturellen Traditionen, die man in The Spa & Thalasso des Resorts bewahrt und pflegt. Dabei kommen sowohl einheimische Pflanzen aus dem Norden Tunesiens mit ihren reinigenden Eigenschaften wie auch natürlich gewonnene Meeresprodukte zum Einsatz. Das Ambiente des mehrfach ausgezeichneten, 3500 Quadratmeter großen Spa ist eine Reminiszenz an die römischen Bäder der Antike. Neben 18 Behandlungsräumen gibt es einen klassischen Hamam, eine Sauna sowie einen Thermal-Salzwasser-Pool. Ein von üppiger Vegetation umgebener Salzwasser-Swimmingpool lockt ins Freie – eine Ruheoase ist der Innenhof des Spas.

The Residence Tunis begeistert ebenso durch seine Kulinarik und bietet in sechs Restaurants verschiedene Länderküchen in entsprechendem Ambiente, darunter mediterrane und asiatische Köstlichkeiten. Das Resort ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung, z. B. in die Medina von Tunis, UNESCO Weltkulturerbe, zu den Ausgrabungsstätten von Karthago und den jarhhundertealten Küstendorf Sidi Bou Said. Golfer werden den 18-Loch-Golfplatz zu schätzen wissen.

Wellness Spa Journey im The Residence Tunis Restore Package: 4 Tage / 3 Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück, Flughafen-Transfers, Upgrade zu einem Meerblick-Zimmer (nach Verfügbarkeit) sowie eine Exkursion nach Sidi Bou Said und Karthago. Das 2-tägige Thalasso-Programm beinhaltet: 1 Body Peeling, 1 ThalassoBad, 1 Espa Marine Körperpackung, 1 Essential Oil Körperpackung, 1 Ganzkörper-Massage (45min), 1 Relax-Massage ( 25min), 1 Coaching Sitzung, Preis ab 955 Euro im DZ (ab 447, 50 Euro pro Person)

The Residence Tunis, Les Côtes de Carthage, Tunesien, Tel. +216 71910 101, reservation-tunis@theresidence.com, www.cenizaro.com/theresidence/tunis