Das The Retreat at Blue Lagoon Iceland ist der neue Stern am Luxushotelhimmel. Denn inmitten der rauen Landschaft Islands mit schnee- und moosbedeckten Lavafeldern, finden Besucher eine Oase der Ruhe und Entspannung vor. Die Landschaft, in die das Hotel eingebettet findet, ist jedoch bei weitem nicht die einzige Besonderheit des erst im April 2018 eröffneten Areals. Auch das spektakuläre preisgekrönte Design, das im Michelin Guide empfohlene Moss Restaurant und das unterirdische Retreat Spa mit direktem Zugang zur Retreat Lagune, lassen Gäste der Anlage tief in die isländische Kultur eintauchen und sich wieder mit der Natur verbinden.

Vor allem die Retreat Lagune trägt dazu bei, dass der Aufenthalt hier einmalig wird. Die atemberaubende Wasserlandschaft mit ihrer mineralreichen Wärme wird aus demselben vulkanischen Grundwasservorkommen wie die Blaue Lagune gespeist. Lavaschluchten, versteckte Gänge und Terrassenzüge säumen die Wasserlandschaft und laden zum Entdecken ein. Das an die Lagune anschließende Retreat Spa bedient sich mit Massagen im Wasser und besonderen Ritualen der Kraft des blauen Gewässers. Umgeben von jahrhundertealten vulkanischen Felsen bietet das Spa viel Privatsphäre, aber vor allem auch die Möglichkeit für magische Wellness. Den perfekten Wellnesstag schließt dann ein fünf oder auch sieben Gänge-Menü im Moss Restaurant ab. Hier werden inmitten der moosbedeckten Lavafelder nur Gerichte aus den besten und frischesten Zutaten aus den Bergen, Flüssen, Bauernhöfen und dem Meer Islands zubereitet. Zimmer mit spektakulären Aussichten und luxuriöser Ausstattung, die persönliche isländische Gastfreundschaft und – mit einer Portion Glück – die beeindruckenden Nordlichter, runden einen einzigartigen Urlaub am luxuriösesten Ort Islands ab.

Ein Aufenthalt im The Retreat at Blue Lagoon Iceland bedeutet Luxus pur. In der Moss Suite erleben Gäste diesen auf ganzen 60 Quadratmetern. Ein privater 28 Quadratmeter Balkon bietet noch dazu einen einmaligen Blick auf die zeitlose Majestät der moosbedeckten Lavafelder. Im Innenraum setzt sich die exquisite Ruhe in zwei Räumen mit großem Wohnzimmer fort, die das harmonische Zusammenspiel von Design und Natur widerspiegeln. Das Highlight: Ein privater Zugang zur Retreat Lagune. Die Moss Suite ist der Mittelpunkt einer ganzheitlichen Erfahrung, die das Luxushotel bietet. Preis: ca. 1701 Euro pro Nacht.

The Retreat at Blue Lagoon Iceland, 240 Grindavík, Island, Tel. +354 420 8700, retreat@bluelagoon.is, www.bluelagoon.com/accommodation/retreat-hotel