Luxushotel, Spitzen-Restaurant, ein 4000 Quadratmeter großer Spa-Bereich, alles spektakulär in Design und Understatement, eingebettet in eine einzigartige Naturlandschaft: das ist das The Retreat at Blue Lagoon Iceland, ein Highlight am internationalen Hotelhimmel. Hier erfährt der Gast eine neue Dimension der Ruhe und Transformation. Erbaut in einem ehemaligen Lavafeld, umgeben von geothermalem Meerwasser lässt das puristische Gebäude mit seinen riesigen Fenstern der Natur gebührend Platz. Die Baumaterialien wurden nach ökologischen Standards und der Art, in der sie mit ihrer Umwelt harmonieren, ausgewählt. www.bluelagoon.com