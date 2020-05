Das erhöht gelegene Banyan Tree Samui mit Blick auf die malerische Bucht von Lamai erstreckt sich über eine Reihe stufenförmig angelegter Terrassen an der südöstlichen Küste von Koh Samui. Die 88 großzügigen Pool-Villen in unterschiedlichen Kategorien verfügen alle über einen 35 Quadratmeter großen privaten Pool, der direkt vom Schlafzimmer oder Wohnbereich aus erreichbar ist. Die höher gelegenen Villen bieten zudem spektakuläre Blicke auf den Golf von Thailand.

Als eines von nur drei Resorts auf Koh Samui verfügt das Banyan Tree Samui über einen direkt zugänglichen, privaten Strandabschnitt. Kokospalmen und Muscheln sind die zentralen Themen beim Design der luxuriösen Unterkünfte. In den beiden Restaurants hoch oben auf der Klippe werden die Gäste nicht nur kulinarisch, sondern auch mit einem beeindruckenden Ausblick, verwöhnt. Serviert wird im The Edge eine zeitgenössische internationale Küche, während das Banyan Tree Signature Restaurant Saffron für exklusive und innovative Thai-Küche steht. Das „Dinner of the Legend: Samui Episode“, als besonderes Destination Dining-Erlebnis in Samui, arrangiert einen Abend unter einem überdachten Strandpavillon, bei dem es ein exklusives Gourmetmenü aus feinsten Zutaten gibt.

Highlight des Banyan Tree Samui ist das Banyan Tree Spa, das als erstes Spa auf der Insel Koh Samui einen exklusiven Hydrothermalbereich bietet – den Banyan Tree Rainforest. In diesem „Regenwald Spa“ können Gäste ganzheitliche Hydrothermal-Behandlungen genießen, bei denen die Eigenschaften westlicher Hydrotherapie mit der asiatischen Wellness-Philosophie verschmelzen. Aktuell bietet das Resort ein „Stay More, Pay Less“ Angebot bei dem Sie für eine Buchung von drei Nächten im Banyan Tree Samui 33% Rabatt erhalten.

Über Banyan Tree Hotels & Resorts Banyan Tree Hotels & Resorts ist einer der international führenden Anbieter von Premium-Resorts, Hotels und Spas, der vier preisgekrönte Marken unter sich vereint. Die Banyan Tree Resorts bieten an den eindrucksvollsten Orten weltweit Entspannung für Körper, Geist und Seele. Die Marke Angsana steht für Abenteuer in Kombination mit lokalem Chic und einer lebendigen, ausgelassenen Atmosphäre. Für Familien, Freunde und Paare, die eine stylische und moderne Unterkunft suchen, ist Cassia die richtige Wahl. Die modernen Full-Service-Hotels der Marke Dhawa vereinen Design, Komfort und Technologie zu einem Top-Erlebnis.

Banyan Tree Samui, Koh Samui, Surat Thani 84310, Thailand, Tel. +66 77 915 333, www.banyantree.com