Eine Reise zu mythischen Orten auf der Insel des Nordens. Grandiose Bilder von Vulkanen, Nordlichtern und wilden Klippen verbinden sich mit den Mythen der Edda und Sagas.

Der Bildband über Island entführt uns in die Welt der Sagas und der Edda, zu legendären Helden und wilden Pferden, die mit der urtümlichen Landschaft eng verbunden sind. In den fantastischen Fotografien, oft unter extremen Wetter- und Lichtverhältnissen aufgenommen, wird die Welt nordischer Mythen ebenso lebendig wie in den Geschichten und zahlreichen Zitaten. Auch »unsichtbares Volk«, Trolle, Riesen, Elfen tauchen in mystischem Licht auf.

Autoren: Olaf Krögeer, Kerstin Langenbeger, Karl-Ludwig Wetzig

Verlag: Frederking & Thaler Verlag GmbH, 2019

240 Seiten, 49,99 €