Seit über 25 Jahren bietet Chiva-Som seinen internationalen Gästen im thailändischen Hua Hin ganzheitliche Wellness-Therapien an – und weil gerade in diesen herausfordernden Zeiten die Erhaltung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens dringend erforderlich ist, bietet das Resort seine individuelle Unterstützung weiterhin an. Das Team des Health Resorts hat schnell gehandelt und stellt ab sofort seine Wellness-Dienste online zur Verfügung. Damit unterstützt und ermutigt Chiva-Som seine Gäste, aber auch Neulinge, ihre Wellness-Ziele auch in schwierigen Zeiten wie diesen aufrecht zu erhalten.

Das neue Angebot ermöglicht Gästen direkt mit dem Team in Verbindung zu treten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, live von zu Hause aus via Video direkt mit den erfahrenen Wellness-Profis zu sprechen und erhalten individuelles Feedback zu Lebensstil und Ernährung. Darüber hinaus finden Besucher auf den digitalen Kanälen des Resorts inspirierende Wellness-Tipps, Rezepte aus der gesunden Küche, aber auch Übungsprogramme und Tutorials zum Training daheim, um dem Alltag zu Hause zu entfliehen und auf andere Gedanken zu kommen – der Krise Paroli bieten. Alle Onlineseminare wie Schlaf-, Pilates-, Yoga- und Meditationssitzungen, Pranayama-Kurse und Tutorials zur Selbstmassage werden von erfahrenen Trainer- und Schulungsteams des Resorts kuratiert. Diese sind hier verfügbar: www.chivasom.com/about-blog sowie auf Facebook, Instagram und auf YouTube unter Chiva-Som International Health Resort.

Es ist an der Zeit zu unterstützen, zusammen zu arbeiten und Mut zu machen. Chiva-Som engagiert sich für seine Gäste und die Gemeinschaft und teilt seine Wellness-Ressourcen, um das Wohlbefinden aller Menschen, egal wo sie sich gerade befinden, zu unterstützen.

Chiva-Som, der Pionier im Bereich Wellness und Gesundheit, wurde im Oktober 2019 nach der vierten und letzten Phase seines umfangreichen Renovierungsprogramms wiedereröffnet und feiert 2020 seinen 25. Geburtstag. Weitere Informationen unter www.chivasom.com. Die kostenlosen Online-Wellness-Dienste sind ab sofort bis zum 31. Mai 2020 täglich verfügbar. Hierzu ist eine Reservierung erforderlich und die Buchung sollte mindestens 24 Stunden im Voraus erfolgen. Weitere Informationen zur Buchung und Richtlinien erfahren Sie unter www.chivasom.com/online-wellness-services.

Chiva-Som International Health Resort, Prachuab Khirikhan 77110, Thailand, Tel. +66 32 536 536, www.chivasom.com