Das mehrfach ausgezeichnete Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil liegt eingebettet zwischen der voralpinen Hügelkette und dem Bodensee. Die Weitläufigkeit des Thurgauer 4-Sterne-Superior-Hotels sorgt für viel persönlichen Freiraum und entspanntes Wohlgefühl, was sich auch in den Zimmern widerspiegelt. Moderne Formen, Panoramafenster und zurückhaltende Farben zeichnen die 42 Komfort-Doppelzimmer, zwei Suiten und acht Juniorsuiten sowie zwei Appartements aus und versprechen stilvollen, zeitgemäßen Luxus.

Inspiriert von den regionalen und saisonalen Produkten aus dem Bodenseeraum sind die Gerichte aus der exquisiten Küche im mit 14 GaultMillau-Punkten ausgezeichneten Restaurant „Lion d‘Or“ ein echtes Gourmet-erlebnis. In der offenen Showküche kombinieren Küchenchef Peter Vogel und sein Team Bekanntes mit überraschend neuen Akzenten und zelebrieren lustvolle Spitzengastronomie. Im Wellnessbereich „Fleur de Pomme“ werden hochwertige Kosmetikprodukte in einer Vielzahl von vitalisierenden und regenerierenden Body- und Beauty-Behandlungen eingesetzt. Der 2000 Quadratmeter große Wellnessbereich ist edle in Braun- und Goldtönen gehalten sowie mit einem raffinierten Lichtkonzept beleuchtet. Neben einem beheizten Innen- sowie Sole-Außenwhirlpool genießen Gäste erholsame Momente im Dampfbad, in der finnischen sowie in der Kneipp-Sauna.

Der Thurgau bietet mit seiner einzigartigen Apfelbaumlandschaft sowie seinen grünen und saftigen Wiesen Erholung für Körper und Geist. In der sanften Umgebung können die Gäste ihren Aufenthalt ruhig und erholsam oder aktiv und sportlich gestalten. Direkt vor den Türen des Wellnesshotel Golf Panorama befindet sich der 27-Loch-Meisterschaftsplatz. Die Klöster, Museen oder Schlösser am Bodensee lohnen sich, entdeckt zu werden.

Arrangement. Das entspannende Arrangement besteht aus zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive reichhaltigem Frühstück für den gesunden Start in den Tag. Am Abend dürfen die Gäste ein 4- bis 5-gängiges Menü genießen. Der Spa-Bereich „Fleur dePomme“ kann frei genutzt werden und eine Wellnesstasche mit Bademantel und Badeschuhen werden für die Dauer des Aufenthaltes zur Verfügung gestellt. Dazu kann zwischen einer Classic oder Fußreflexzonen Massage (25 Min.) pro Person ausgewählt werden – ab CHF 365 pro Person im Doppelzimmer.

Wellnesshotel Golfpanorama, 8564 Lipperswil, Thurgau, Schweiz, Tel. +41 52 208 08 08, info@golfpanorama.ch, www.golfpanorama.ch