Friedrich von Schönfeldt ist neuer General Manager im prestigeträchtigen Steigenberger Icon Frankfurter Hof. Florian Woithe, der den Frankfurter Hof als Hotel Manager mit geleitet hat, wurde derweil zum General Manager im Steigenberger Hotel Hamburg befördert. An der Spitze des Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig, das bisher von Friedrich von Schönfeldt geführt wurde, steht künftig die erfahrene Hoteldirektorin Charlotte Holtmann, die zuletzt im Ana Intercontinental Manza Beach Resort in Okinawa (Japan) tätig war. Friedrich von Schönfeldt kam vor vier Jahren zu Steigenberger: Bevor er als General Manager ins Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig wechselte, war er Hotel Manager im Frankfurter Hof. Charlotte Holtmann ist neu in der Führungsriege der Steigenberger Icons. Ihre internationale Laufbahn in der Hotellerie führte sie zuvor von Deutschland nach Asien, Australien sowie in die USA. Florian Woithe tritt seinen nächsten Karriereschritt in der Rolle des General Managers im kürzlich vollständig renovierten Steigenberger Hotel Hamburg an. Seine Erfahrung, erstklassigen Service, Produkte und Gastronomie zu gestalten, sind die Basis für das Steigenberger-Flaggschiff im Norden.

Charlotte Holtmann, Hoteldirektorin im Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig Florian Woithe, General Manager im Steigenberger Hotel Hamburg Friedrich von Schönfeldt, General Manager im Steigenberger Icon Frankfurter Hof