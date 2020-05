Das 4-Sterne-Superior-Hotel erzählt eine mehr als 200-jährige Geschichte, die in der Architektur spürbar ist. Kaum eines der 53 Zimmer gleicht dem anderen, manche Wand ist nicht im Winkel. Authentizität und Einzigartigkeit stehen im Vordergrund, in den modern interpretierten Arvenholz-Zimmern wie auch in den öffentlichen Räumen. Das ehemalige Herrschaftshaus aus dem 19. Jahrhundert und der Hotelgarten mit uralten Bäumen bieten alles, was man zum Runterfahren und Entspannen braucht. Mit drei stilvollen und unkomplizierten Restaurants, dem Grillroom, der nach Arven duftenden Stüva 1817 und der Enoteca & Osteria Murütsch, ist kulinarische Abwechslung garantiert. Wenn es tagsüber warm genug ist, genießen die Gäste den Lunch im Hotelgarten auf der windgeschützten Terrasse.

Der Spa „La Funtauna“ (romanisch für «die Quelle») mit Ausblick auf die imposante Engadiner Bergwelt überzeugt mit klarer Architektur und edlen Materialien aus der Region. Nebst Massagen und Behandlungen schätzen die Margna-Gäste die Ruhe im Whirlpool, im Sanarium, in der finnischen Sauna, im Dampfbad mit Aromatherapie, unter den Erlebnisduschen oder in der Kneipp-Zone. Zur Entspannung und Erholung nach den Saunagängen dienen eine kleine Freiluftterrasse und ein großer Ruheraum. Außerdem bietet „La Funtauna“ einen Fitnessraum mit Cardio- und Kraftgeräten.

Im Sommer locken Wanderwege und Biketrails direkt ab dem Hotel, der Margna Golf- und Tennisplatz und das hoteleigene Ruderboot auf dem Silsersee. Im Winter schätzen die Gäste die Nähe zu den Skigebieten Furtschellas/Corvatsch und die Langlaufloipe direkt vor dem Hotel. Erleben Sie eine Oase der Ruhe, eingebettet zwischen zwei kristallklaren Bergseen, und lassen Sie sich vom Engadiner Licht, dem Kraftort Sils und der Margna-Geschichte verzaubern.

Pilates Slings – Ausgeglichen und schwungvoll in den Tag starten! Das Parkhotel Margna bietet seinen Gästen wöchentlich am Dienstagmorgen kostenlose Pilates Slings an. Durch das sanfte Kräftigen und Dehnen der körperumspannenden Muskel-Faszien-Verbindungen werden die Mobilität, Stabilität und somit die Anpassungsfähigkeit Ihres Körpers verbessert.

Parkhotel Margna, 7515 Sils-Baselgia, Oberengadin, Graubünden, Schweiz, Tel. +41 81 838 47 47, info@margna.ch, www.margna.ch