Welcome to Paradise! Neue Pool-Suiten, ein Valmont-Spa und ein Restaurant-Team mit Sterne-Ambitionen: Le Sereno St. Barth begeistert mit vielen Highlights und überbietet sich selbst mit seinem neuen, frischen Look! Nachdem das Luxusresort durch Hurrikan Irma im Herbst 2017 sehr beschädigt wurde, musste das gesamte Anwesen von Grund auf neu errichtet werden. Dem mondänen Flair des am Privatstrand von Grand Cul de Sac gelegenen Traumdomizils tat dies keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: Zu den Highlights des „Barefoot Luxury Resorts“ zählen das direkt am Strand gelegene Spa, in dem ausschließlich die Anti-Aging-Produkte und Treatment-Techniken des renommierten Schweizer Labels Valmont Anwendung finden, großzügig dimensionierte Familiensuiten sowie ein Restaurant mit grandiosem Meerblick, das kulinarisch wie architektonisch Maßstäbe setzt.

Für das Restaurant Le Sereno konnte ein Team gewonnen werden, das bereits im Schwesterhotel am Comer See einen Michelin-Stern erkochte. Außerdem wurden vier weitere luxuriöse „Suites Piscines“ geschaffen. Das Le Sereno bietet luxuriöses Wohnen in absoluter Privatheit, gepaart mit einer mehrfach ausgezeichneten italienischen Küche sowie einem exzellenten, zugleich entspannten Service anbetrifft.

Die Kombination von grandioser Lage, zeitgemäßem Design und luxuriösem, „understated“ Service war für anspruchsvolle Reisende stets ein Grund, ihren Urlaub im Le Sereno zu verbringen. Kitesurfen, Schnorcheln und Stand-Up-Paddeln gehören hier am geschützten Korallenriff zu den bevorzugten Sportarten. Das Spa wurde erweitert und bietet nun auch einen Waterfront Pavilion – übrigens der einzige Treatment-Raum auf der gesamten Insel, der direkt am Strand liegt. Relax-Feeling vom Feinsten!

Le Sereno St. Barth „Real Relax“ Special 15% Rabatt-Special im Le Sereno St. Barth. Mindestens 5 Übernachtungen (2 Personen in einer Suite), inklusive Frühstück, Minibar (nicht-alkoholisch), VIP Service am St Barth Airport und Transfers zum Hotel. Bei Ankunft erhalten die Gäste als Geschenk Strandtaschen und Le Sereno Havaiana Flip-Flops. Barefooot-Luxury at its best! Angebot gültig in der Low Season nach Verfügbarkeit.

Le Sereno St. Barth, St. Barthélemy, Französische Antillen (French West Indies), Tel. +590 590 298300, info@lesereno.com, www.serenohotels.com