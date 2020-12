Es gibt Grund zur Freude: Die Wiedereröffnung des Le Sereno St. Barth am 17. Dezember 2020! Das direkt am Privatstrand von Grand Cul-de-Sac gelegene Luxusresort startet mit zahlreichen Neuheiten inklusive umfassende Sicherheits- und Hygienekonzepte in die Wintersaison 2020/21. Nachdem der im September 2017 wütende Hurrikan Irma eine Spur der Verwüstung hinterließ, musste fast das gesamte Anwesen neu errichtet werden. Zu den Highlights des seitdem mehrfach ausgezeichneten Traumresorts zählen der direkt am Strand gelegene Spa, in dem ausschliesslich die Produkte des renommierten Schweizer Labels Valmont Anwendung finden, großzügig dimensionierte Familiensuiten sowie das von Star-Designerin Patricia Urquiola entworfene und zum Strand hin erweiterte Restaurant mit grandiosen Ausblicken aufs Meer.

St. Barth selbst vereint das Beste aus zwei Welten: die Eleganz von St. Tropez mit der Lässigkeit karibischen Lifestyles. Mit anderen Worten: Die nur knapp 18 Kilometer lange Insel gibt sich exklusiv und gleichzeitig unprätentiös. Auf verhältnismäßig kleiner Fläche beeindruckt sie mit Vulkan- und Korallenlandschaften, mit insgesamt 22 Traumstränden und ungleich mehr Möglichkeiten, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.

www.lesereno.com