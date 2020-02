Das Luxusresort Le Sereno am Privatstrand von Grand Cul de Sac punktet nach der Wiedereröffnung mit mondänem Flair. Ein neues Highlight ist das direkt am Strand gelegene Spa, in dem ausschließlich mit Produkten und Treatments des Schweizer Labels Valmont verwöhnt wird. Die erstklassige Küche ist vom Schwesterhotel Il Sereno Lago di Como inspiriert und bietet … natürlich exquisite Cucina Italiana. Was es allerdings nur auf St. Barth gibt ist der Ausblick auf den herrlichen karibikblauen Ozean.

