Das Wellness-Refugium der besonderen Art: In dieser kleinen, aber feinen Oase mitten in den Bergen ist ganzheitliches Wohlfühlen mehr als nur eine Spa-Angelegenheit. Wann können Körper und Geist in diesen Zeiten wirklich aufleben? Das Hotel Oberforst im Salzburger Land hat darauf eine ganz eigene Antwort. Dem Viersterne-Superior-Hotel geht es nicht nur um Spa-Genuss, gesunde Ernährung und Bewegung, um Gästen Wellness deluxe zu bieten. Noch viel wichtiger ist dem innovativen Privathotel das richtige Ambiente. Denn erst eine behagliche und inspirierende Umgebung macht nachhaltig vital. Das gilt vor allem in Zeiten von Corona.

Freiheit für alle: Der Oberforsthof funktioniert wie eine Großfamilie. Hier werden Paare, Familien und Alleinreisende gleichermaßen mit größter Fürsorge in ihren individuellen Bedürfnissen unterstützt. Je nach Laune können Gäste in diesem Hotel für sich sein, Zweisamkeit genießen oder neue Bekanntschaften schließen. Spannung und Entspannung lassen sich hier wunderbar kombinieren. Denn dank eines originellen Raum- und Aktivangebotes genießt jeder nahezu unbegrenzten Spielraum und alle Freiheiten. Ganz nach dem Motto des Hauses: „Mehr Platz für mich“.

Der Oberforsthof liegt auf 800 Meter Seehöhe im Alpendorf von St. Johann – mitten in der Natur und doch bestens angebunden. Nebenan locken im Winter die Pisten der XXL-Skischaukel Ski Amadé, im Sommer ein malerischer Garten mit Badeteich. Flankierend werden ganzjährig zahllose Aktivitäten geboten. Im Haus selbst lassen ein Spa mit Traum-Panorama, ein Restaurant mit großer Sonnenterrasse sowie unter anderem eine Lounge mit Bar und offenem Kamin keine Wünsche offen. Die inkludierte Verwöhnpension bietet nahezu nonstop gehobene österreichische Küche und auch die individuell gestalteten Komfort-Unterkünfte bürgen für genussvolle Entspannung. Keine Frage: Hier fühlt sich jeder rundum wohl.

Unsere Highlights:

Reizfaktorenarmes Heilklima

Spa mit Bergblick, Pool & Saunalandschaft inklusive Aufguss-Programm

Massagen und Beauty-Treatments von !QMS & Dr. Joseph

Mehrfach wöchentlich Yoga Indoor, am Berg und auf dem Wasser

XXL-Garten mit Badeteich, Sonneliegen und Pool-Service, Hängematten, Private BBQ-Plätzen u.v.m.

Täglich geführte Wanderung oder Biketour (kostenlos)

Pflegeprodukte von Susanne Kaufmann auf den Zimmern

Österreichische Küche mit Abwechslung

Verpflegung nach Maß für Veganer und Gäste mit Unverträglichkeiten

Hotel Oberforsthof, 5600 St. Johann/Alpendorf, Salzburger Land, Österreich, Tel. +43 6412 6171, hotel@oberforsthof.at, www.oberforsthof.at