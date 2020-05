Familiengeführt, persönlich, stylisch – so präsentiert sich das Hotel Der Bär in Ellmau in Tirol am Fuße des mächtigen Wilden Kaiser. Aktivurlauber, Ruhesuchende und auch Familien finden hier eine Kombination, die fast einzigartig ist: Der Bär vereint Herzlichkeit und eine persönliche Atmosphäre mit bestem Service, ausgesuchtem Design und preisgekrönter Kulinarik. Gerade im Sommer und Herbst ist das Hotel ein Idyll für alle, die einen unvergesslichen Urlaub in den Bergen planen.

Das Haus liegt ideal, um eine der wohl schönsten Regionen Österreichs zu erkunden. Ob Wandern, Radeln, Golfen oder Paragliden – das Tal ist bekannt für seine zahlreichen Möglichkeiten, einen abwechslungsreichen Aktivurlaub oder eine erholsame Auszeit zu verbringen. Gäste, die sich in ihrem Urlaub so richtig bewegen möchten, die nimmt Hotelinhaber Andreas Windisch persönlich mit auf seine Lieblings-Wandertouren in die umliegenden Berge. Denen, die die Welt gerne von Oben sehen, verrät er die besten Startplätze fürs Paragliden.

Von der Ferien-Olympiade bis hin zur Fackelwanderung: Auch Familien erleben im Hotel Der Bär einen perfekten Sommer. Neben einem bunten und täglich wechselnden Programm im Bären-Club lockt die Umgebung mit Attraktionen wie Ellmis Zauberwelt oder den vielen Bergseen, in denen man im Sommer plantschen kann.

Erholung von den vielen Aktivitäten verspricht das neue Badehaus des Hotels. Mit viel Liebe zum Detail hat Gastgeberfamilie Windisch den Spa-Bereich geplant und umgesetzt. Panorama-Sauna, Infinity-Pool, Dampfbad, Brechlbad und zahlreiche Kuschelecken – das Badehaus ist eine Wohlfühloase mit Blick auf die imposanten Berge. Zu den Highlights des Hotels gehört auch die Hauben-gekrönte Küche, mit der Gäste fast rund um die Uhr verwöhnt werden.

Hotel Der Bär, 6352 Ellmau, Tirol, Österreich, Tel. +43 5358 2395, info@hotelbaer.com, www.hotelbaer.com