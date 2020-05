Zeit für eine Reise in die Gut-Berg-Welt. Eine Welt, die noch in Ordnung ist – wo Kinder Kind sein dürfen und Eltern endlich zum Genießen kommen. Es geht hinauf über eine leicht kurvige Straße. Die Bäume werden dichter, die Aussicht noch schöner und weiter. Wer schon einmal hier war, den wird spätestens jetzt das vertraute Gefühl von „endlich Urlaub“ überkommen.

So schön kann schon die Anreise zum Sommerurlaub sein – besonders, wenn man sich für die stressfreie Variante per Zug und hoteleigenem Shuttle entscheidet. Und der beste Part steht noch aus. Denn nach nur wenigen Kurven tut sich das 4-Sterne-Superior Gut Berg Naturhotel auf. Und mit ihm sein ganzes „Areal“: Da wird man direkt von der hübschen Kapelle am rechten Straßenrand begrüßt, erfreut sich am Anblick der Bergspitzen, die das Hotel schützend umgeben und dann – das kommt besonders bei jüngerem Publikum gut an – springt einem auch schon der Spielplatz mit Boulderwand und der Bauernhof mit all seinen pelzigen Bewohnern ins Auge. Zusammen mit der neuen Heu-Hüpfburg bilden sie ein Schlaraffenland für Kinder. Und die hält von da an nichts mehr still.

Auch die Eltern treten ihre Entdeckungsreise an. Vielleicht durch eines der erst kürzlich umgebauten und an Gemütlichkeit kaum zu übertreffenden Zimmer? Ihre aussichtsreichen Panoramafenster legen nahe, warum sie nach einem der schönsten Berge der Region – dem Hochkönig – benannt sind.

Sobald sich die gesamte Familie „eingelebt“ hat – und das fällt in dieser Idylle wirklich nicht schwer – geht es auch schon daran, die sommerlichen Vorzüge der Region zu erkunden. Die Lage lässt es schon vermuten: Hier oben geht’s vor allem sportlich zu. Und das bedeutet: wandern, radeln, schwimmen, auf Ponys reiten – eine Pilates-Einheit für Mama, betreuter Spaß für den Nachwuchs und jede Menge Streicheleinheiten für Hauskater Garfield.

Gut Berg Naturhotel, 5600 St. Johann, Salzburger Land, Österreich, Tel. +43 6412 5646, info@gut-berg.at, www.gut-berg.com