Wellness & Aktiv. Im Grandhotel Lienz lassen sich die Sonnenseite der Alpen und die Butterseiten des Lebens in vollen Zügen genießen. Das mehrfach ausgezeichnete Grandhotel Lienz zeigt vor, dass „Wellness“ eine Sache des Spa-Angebotes und des Hotels selbst ist.

Spüren, was gut tut und schätzen, was das Leben zu bieten hat: Dieser Luxus prägt das Wohlfühl-Ambiente im Grandhotel Lienz, mitten in der Sonnenstadt Lienz. Individuell wie die Gäste des Hauses ist das Wellness-Angebot im 1400 Quadratmeter großen eleganten Spa. Von Anti-Aging- Zellularkosmetik aus der Schweiz über Thalgo und Ägyptos-Detox bis zu neuen Anwendungen mit Deferegger-Heilwasser ist hier alles möglich. Spezialpackages zum Entgiften, Entschlacken und Abnehmen – und ein eigenes Medical-Care-Center mit Wirbelsäulen-Therapien, Herz- und Stress-Checks helfen den Gästen, auf den eigenen Körper und seine Signale zu hören. Aber auch sonst ist vieles im Grandhotel Lienz „Wellness-Sache“: Für die vitalstoffreiche und ausgewogene Küche etwa sind Christian Flaschberger und sein Team die verlässlichen Garanten.

Das 5-Sterne-Haus im Neo-Grandhotel-Stil selbst ist ein echtes Schmuckstück in zeitloser Klassik, mit weitläufiger Lobby, prächtigen Restaurants, einer Bar und einem eleganten Spa.

Die Gastgeberfamilien Simonitsch und Westreicher sind überzeugt, dass es die vielen kleiner Dinge und das Bemühen des Personals sind, die in ihrem Grandhotel im Zusammenspiel den Urlaub „so well“ machen.

Nur ein paar Minuten sind es vom Grandhotel Lienz in die historische Altstadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten, Cafés, Bars, Restaurants und Boutiquen. Oder zu den beiden anspruchsvollen Skibergen Zettersfeld und Hochstein sowie zu dem 36-Loch-Dolomiten-Golf.

Wellness & Wandern-Special Drei Nächte (Donnerstag bis Sonntag) oder vier Nächte (Sonntag bis Donnerstag), inklusive Room Bergblick (38 Quadratmeter) mit französischem Balkon und 60 Euro Konsumations-Guthaben pro Person. Drei Nächte buchen, vier Tage genießen

(15. Mai bis 19. November 2020): Ab 449 Euro pro Person im Doppelzimmer. Höhere Zimmerkategorien sind gegen Aufpreis gerne auch verfügbar.

Grandhotel Lienz, 9900 Lienz, Tirol, Österreich, Tel. +43 4852 64070, info@grandhotel-lienz.com, www.grandhotel-lienz.com