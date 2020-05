Höchste Qualitätskriterien, regelmäßig überprüft und getestet; einheitliche Standards sowie individuelle Schwerpunkte: Jedes Health & Spa – Premium Hotel ist ein Spezialist für Gesundheits- und Wellness-Urlaub in Österreich.

Wir haben immer zu funktionieren. Im stressigen Alltag, im Beruf, in der Familie. Und in Zeiten von Covid-19 unter mehr als erschwerten Bedingungen. Bei Problemen und großen Herausforderungen wachsen wir gar über uns hinaus. Aber unsere Batterien haben keine unbegrenzte Kapazität, wir brauchen immer wieder eine Auszeit zum Regenerieren, um neue Kraft und Lebensfreude zu tanken. Ein regenerativer Wellness-Urlaub ist daher kein Luxus, sondern in Zeiten wie diesen nahezu Pflicht.

Wer eines der Health & Spa – Premium Hotels wählt, entscheidet sich für allerhöchste Kompetenz in Sachen Wellness und Gesundheit mit mehrfach geprüfter Qualität. Hier offerieren bestens geschulte Therapeuten und Trainer persönlich abgestimmte Regenerationsprogramme für Körper, Geist und Seele. In den Gesundheitshotels sind darüber hinaus Ärzte vor Ort. Das gemütliche und oft auch luxuriöse Ambiente und herrliche Spa-Bereiche dieser Top-Häuser tragen zusätzlich zum Rundum-Wohlfühlen der Gäste bei.

Alle Mitgliedshotels sind einzigartig, sowohl was die Lage als auch die Angebote betrifft. Sie repräsentieren die enorme Vielfalt von Österreichs natürlichen Schätzen und Jungbrunnen: vom Heilwasser des Thermenlandes in der Steiermark bis zu den hochalpinen Kräutern der Alpen. Ihr Angebot gliedert sich in die Themen Gesundheit, Luxus & Genuss, Family, Romantik sowie Fitness. So individuell jedes Hotel ist, erfüllen alle ein gemeinsames Qualitätsversprechen und garantieren ein perfektes Lebensgefühl in allen Mitgliedsbetrieben.

Urlaubsfreude verschenken Mit den Gutscheinen der Health & Spa – Premium Hotels überraschen Sie Ihre Liebsten, Freunde und Bekannten mit Zeit für sich. Der Wellness-Gutschein der Health & Spa – Premium Hotels ist das ideale Geschenk für Genuss- und Gesundheitsurlauber. Zudem kann der Gutschein flexibel in allen Mitgliedsbetrieben eingelöst werden, was gerade in Zeiten wie diesen perfekt ist! Sie selbst bestimmen den Wert, die Beschenkten entscheiden über Hotel, Ort und Urlaubszeit. www.health-and-spa.at/gutscheine

Health & Spa – Premium Hotels Österreich, 9523 Landskron/Villach, Österreich, Tel. +43 4242 4420040, info@health-and-spa.at, www.health-and-spa.at