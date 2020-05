In einer Zeit, in der sich die Branche auf eine Wiederbelebung vorbereitet, können Touristikunternehmen, Freizeiteinrichtungen und Reisebüros (mit Registrierung bei der Nationalen Tourismusbehörde) das Hygienesiegel „Clean & Safe“ für sich beantragen. Turismo de Portugal hat ein Qualitätssiegel geschaffen, um touristische Unternehmen und Aktivitäten auszuzeichnen, die die Einhaltung von Hygiene- und Reinheitsstandards zur Vorbeugung und Kontrolle von Covid-19 und anderen möglichen Infektionen gewährleisten und so das Vertrauen der Touristen in das Reiseziel stärken.

Dieses Zertifikat ist ein Jahr gültig, kostenlos und kann auf freiwilliger Basis beantragt werden. Es erfordert die Umsetzung eines internen Protokolls in den Unternehmen, das gemäß den Empfehlungen der Generaldirektion für Gesundheit die notwendige Hygiene gewährleistet, um Ansteckungsgefahren zu vermeiden und die sichere Durchführung touristischer Angebote und Aktivitäten zu garantieren.

Das „Clean & Safe“-Label kann seit dem 24. April über die Online-Plattformen von Turismo de Portugal (RNET – Landesregister für Touristikunternehmen, RNAAT – Landesregister für touristische Freizeitunternehmen und RNAVT – Landesregister für Reise- und Tourismusagenturen) beantragt werden und ist stets an die Registrierungsnummer des Unternehmens gekoppelt.

Sobald die Unternehmen ihre Verpflichtungserklärung abgegeben haben, können sie das „Clean & Safe“- Siegel verwenden, entweder direkt in ihren Räumlichkeiten als Plakette oder innerhalb ihrer Online-Präsenz. Turismo de Portugal wird in Abstimmung mit den zuständigen Behörden stichprobenartige Prüfungen der teilnehmenden Einrichtungen durchführen.

Mit dieser Initiative beabsichtigt die nationale Tourismusbehörde nicht nur, die Unternehmen über die notwendigen Mindestanforderungen an Hygiene- und Reinheitsstandards in den Betrieben zu informieren, sondern auch Portugal mit Blick auf die Bekämpfung der Verbreitung des Virus in einer gemeinsamen Aktion aller Unternehmen der Branche als sicheres Reiseziel zu fördern.