Am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern schmiegt sich das Gradonna Mountain Resort mit Hotel und seinen 41 Châlets wie ein Amphitheater an den höchsten Berg Österreichs – den Großglockner. Auf einer Anhöhe von 1350 Metern ruhend, ist der architektonische Blickfang ein wahrer Kraftort und eine Inspirationsquelle für die ganze Familie.

Freiheit bedeutet, seinem eigenen Impuls zu folgen und aus dem Alltag auszubrechen. Und wer könnte uns an dieses Lebensgefühl besser erinnern als unsere Kinder? Damit sich die Kleinen diesen großen Schatz bewahren, bietet das 4-Sterne-Superior Gradonna Resort im Kinderwald – der Kinderclub ohne Dach und Wände – alles was es dafür braucht.

Zusammen mit den KinderbetreuerInnen experimentieren Drei- bis Sechsjährige im Wald mit Naturgegenständen und verfeinern spielerisch ihre Koordinationsfähigkeiten. Durch die Bewegung an der frischen Luft wird das Immunsystem nachhaltig gestärkt.

Die innere Ruhe finden: Im autofreien Resort finden sich ruhige „Wohlfühl-Platzl“ zum Durchatmen, Meditieren, oder einfach, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Wer diese Entspannungsmomente lieber auf der Haut spürt, findet sie in der weitläufigen Wellnesslandschaft.

Das Resort setzt hier auf die Kraft der Natur. Tiefenentspannende Massagen mit der hoteleigenen, veganen Naturkosmetiklinie „Magdalena’s – made in Tyrol“ aus heilenden Alpenkräutern und duftenden Pflanzenölen pflegen den Körper. Um danach schnell in das Land der Träume zu finden, stehen im Resort zertifizierte Schlaf-gut-Sommeliers den Gästen zur Seite: Von Entspannungswanderungen, Meditationen, Fantasiereisen bis hin zum täglichen Schlummertrunk wird an alles gedacht, um den Gästen den Schlaf ihres Lebens zu ermöglichen.

Über den Dingen stehen Direkt vom Gradonna aus beginnt ein facettenreiches Wanderwegenetz mit rund 250 Kilometern durch das größte Schutzgebiet der Alpen – dem Nationalpark Hohe Tauern. Highlight dabei ist die Königstour. In zwei Tagen führt die Wanderung von Kals durchs Ködnitztal, an der Luckner- und Stüdlhütte vorbei hinauf auf den Großglockner. Gäste des Gradonna Mountain Resorts erhalten für die Wanderung ein besonderes Zuckerl: Ab einem Aufenthalt von vier Nächten im Gradonna muss das Hotelzimmer für die Zwei-Tages-Tour und eine auswärtige Übernachtung nicht geräumt, sondern kann ohne Bezahlung bis zur Rückkehr behalten werden.

Gradonna Mountain Resort, 9981 Kals am Großglockner, Osttirol, Österreich, Tel. +43 4876 82000, info@gradonna.at, www.gradonna.at