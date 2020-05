M it der Sonne im Gesicht den saftigen Almwiesen entgegen: Im frisch renovierten Aktivhotel Goldener Berg wartet das pure Gipfelglück. Die wunderschöne Bergwelt rund um das Hotel ist der ideale Ort für Naturliebhaber. Ein wahrer Kraftplatz, an dem die Hotelchefin Daniela Pfefferkorn zum Aktivsein einlädt. „Unsere Gäste tanken hier auf ganz natürliche Art neue Energie“, erzählt sie. Die, die uns der Alltag so oft raubt. Die beliebten „Golden Moments“ können wieder direkt mitgebucht werden.

Wer den Arlberg kennt, weiß: Hier ist die Aktivität zuhause. Und Ihr perfektes Zuhause für aktive Tage in den Alpen? Das Hotel Goldener Berg in Oberlech. In dem alpinen Lifestyle Hideaway Hotel wird gesunde Bewegung groß geschrieben. Lech selbst liegt inmitten eines einzigartigen Outdoorparadieses mit anspruchsvollen Kletterrouten, 350 Kilometern Wanderwege, einem Golfplatz, etlichen Bike-Strecken und spannenden Highlights, wie Paragleiten und Wildwasseraktivitäten. Die Wanderschuhe müssen hier unbedingt mit. Und auch ein bisschen Abenteuergeist kann nicht schaden. Wer sich statt von Gipfel zu Gipfel lieber von Green zu Green bewegt, spielt sich durch die idyllischen neun Loch der Golfanlage in Lech/Zug – direkt vor der Hoteltür.

Die Naturverbundenheit fließt praktisch durch Daniela Pfefferkorns Adern. Und so richtig abschalten lässt es sich – so die Hotelchefin – auch nur in Verbindung mit einem reinen Gewissen gegenüber der Umwelt. Zahlreiche nachhaltige Maßnahmen, wie Solarenergie, energetische Entstörung und wieder aufbereitetes Wasser gehören deshalb genauso zum Hotelalltag, wie die luxuriösen Anwendungen, die sie ermöglichen. Als wär’s noch nicht genug, werden noch ein paar „Golden Moments“ obendrauf gelegt. Diese buchen Sie am besten gleich mit – damit Ihr Sommerurlaub ein nachhaltig unvergesslicher wird.

Hotel Goldener Berg, 6764 Oberlech am Arlberg, Vorarlberg, Österreich, Tel. +43 5583 22050, happy@goldenerberg.at, www.goldenerberg.at