Das in der Sonora-Wüste gelegene Civana Wellness Resort & Spa ist eine preisgekrönte Wellness-Oase in der Nähe von Scottsdale, Arizona. Es ist ein Premium-Reiseziel für alle, die sich nach einem persönlichen Wellnesserlebnis sehnen, das perfekt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Das Civana Wellness Resort & Spa ist davon überzeugt, dass ein aktiver Körper ein glücklicher Körper ist. Jeden Tag können Gäste an kostenlosen Fitnesskursen teilnehmen – von Wanderungen und Yoga bis hin zu Radfahrten, TRX-Training oder Wassersport in einem der drei Pools. Es ist für jeden etwas dabei. Das hochmoderne Civana Spa verfügt über 22 Behandlungsräume und bietet eine breite Palette an verjüngenden Behandlungen an, die sich auf die Heilung durch Wasser konzentrieren. Der eigenständige Aqua Therapy Circuit umfasst eine Kneipp-Anlage, Klafs Sanarium sowie einen Watsu-Therapiepool, eine Sonnenterrasse und viele weitere Einrichtungen zur absoluten Tiefenentspannung.

Das Civana verfügt über zwei Restaurants: Das Café Meto serviert Variationen von Bowls, Smoothies, kaltgepressten Säften und Wellness-Shots. Im Restaurant Terras bereiten der renommierte Küchenchef Justin Macy und sein Team schmackhafte und zugleich gesunde Gerichte mit Gemüse aus der Region zu. Hausgemachte Cocktails und eine facettenreiche Weinkarte ergänzen das kulinarische Angebot. Das essenzielle Verständnis von Wellness beinhaltet den persönlichen Willen, Wege für Veränderung, Wachstum und Entdeckung zu finden. Unabhängig davon, ob es sich bei der eigenen Vorstellung von Wellness um ein Glas Wein mit einem Freund oder um eine Meditation auf der Yoga-Wiese handelt – das Civana Wellness Resort & Spa bietet all seinen Gästen die Möglichkeit, positiv verändert nach Hause zurückzukehren.

Die Philosophie des CivanaWellness Resort & Spa fokussiert sich auf ein gesamtheitliches Wohlbefinden der Gäste basierend auf Wellnessanwendungen. Wellness versteht sich als Gleichgewicht zwischen Gesundheit und Glück. Meistens werden jedoch nur gesundheitliche Aspekte betrachtet, sodass Wellness zwar gewinnbringend, gleichzeitig aber eintönig wirkt und wenig Freude bereitet. Wie auch in anderen Wellnessresorts betont das Civana gesundheitliche Aspekte wie Ernährung, Fitness und Ruhe. Das Resort betont aber auch die Freude und die persönliche Begleitung eines jeden Gastes auf seiner Reise.

