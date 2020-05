I Im Banyan Tree Wellbeing Sanctuary, Teil des Banyan Tree Phuket, steht das individuelle Wohlbefinden eines jeden Gastes im Mittelpunkt. Für die ultimative Entspannung sorgt unter anderem der erste White Room Thailands, in dem Gäste absolute Ruhe zur Mediation finden. Ein Aufenthalt im Banyan Tree Wellbeing Sanctuary ist eine Reise zur körperlichen und geistigen Selbst-Liebe.

Eingebettet in tropische Gärten verfügt jede Wellbeing-Pool-Villa über einen 17,5 Quadratmeter großen Swimmingpool mit Whirlpool sowie einen schönen Außenbereich. Während eines Aufenthalts im Wellbeing Sanctuary werden Gäste jederzeit von erfahrenen Therapeuten und Heilpraktikern begleitet, um zu ihrem eigenen “Wohlfül-Ich” zu gelangen. Die Therapeuten unterstützen jeden Gast bei der individuellen Ausarbeitung eines Wellness-Plans mit maßgeschneiderten Behandlungen und Anwendungen. Zu denen zählen beispielsweise Massagen im Banyan Tree Spa, Wellness- und Ernährungssitzungen mit den Therapeuten oder Heilpflanzen-Workshops, Meditations-Kurse sowie speziell begleitete Detox- und Fitnessprogramme. Ziel des Programms ist es, das persönliche Wellness- und Wohlfühl-Potenzial jedes Einzelnen zu fördern. Jeder Gast soll durch besondere Rituale sowohl zur Natur sowie zur Kultur aber auch zu seiner eigenen körperlichen und seelischen Balance finden.

Das Grundkonzept des Wellbeing Sanctuary sieht vor, die Gesundheit durch die Einhaltung wesentlicher Rituale zu fördern und dabei besonderen Fokus auf einen erholsamen Schlaf zulegen. Mit dem speziellen Angebot Advance Purchase erhalten Frühbucher derzeit bis zu 40 Prozent Rabatt auf ihren Aufenthalt im Banyan Tree Phuket, wenn sie 14 Tage im Voraus buchen.

Über Banyan Tree Phuket Als erstes Haus der Marke Banyan Tree wurde 1994 das umweltfreundliche Banyan Tree Phuket in Phuket, Thailand eröffnet. Das preisgekrönte Resort befindet sich im Herzen der Insel Phuket. Es besteht aus drei unterschiedlichen Bereichen: Das Banyan Tree Phuket, Herzstück des Resorts, bietet eine Vielzahl von Villen in verschiedenen Größen in thailändischer Architektur; das Banyan Tree Wellbeing Sanctuary ermöglicht es das Bewusstsein für das eigene Wohlbefinden zu stärken und Geist, Körper sowie Seele zu bereichern; die DoublePool Villas by Banyan Tree Phuket bieten ein Höchstmaß an Komfort und Privatsphäre.

Banyan Tree Phuket Wellbeing Sanctuary, Amphur Talang, Phuket 83110, Thailand, Tel. +66 76 372 400, www.banyantree.com