Entspannung im „Spa on the Rocks“ – ob in der Sauna, beim Yoga oder bei einer Massage, das hauseigene Ayana Spa bietet eine Wohlfühloase inmitten der beeindruckenden Natur Balis. Für die zahlreichen Anwendungen stehen insgesamt 47 Behandlungsräume zur Verfügung. Zusätzlich thronen zwei „Spa on the Rocks“-Villen auf den Felsklippen, in denen ausgewählte Behandlungen durchgeführt werden. Die Architektur der Villen ist in traditionellem Bali-Stil gehalten – luftig offene Räume mit lichten Dächern aus Bambus und Gras harmonieren mit der Landschaft. Die Elemente der Inneneinrichtung bestehen aus Holz und viel Glas, so dass der Blick stets auf den Indischen Ozean fällt. In jeder Spa-Villa gibt es eine in den Boden eingelassene Badewanne, eine separate Dusche und einen Außenbereich.

Die heilende Kraft des Meerwasserserlebt der Gast in den Aquatonic Seawater Therapy Pools. Auf einer Fläche von 22 000 Quadratmetern lassen Gäste in einem der weltweit größten Aquatonic Seawater Therapy Pools die Kraft des warmen Salzwassers auf sich wirken. 700 Millionen Liter werden dafür direkt aus dem darunterliegenden Indischen Ozean gewonnen. Durch den hohen Salzgehalt treibt man zwischen zwölf Hydromassage-Stationen. Verspannungen werden gelöst, Muskelschmerzen gelindert und das Immunsystem gestärkt. Sehr effektiv ist die Wirkung heilende und hautreinigende Wasser vor oder nach einem Flug, vor dem Schlafengehen oder nach einer Massage oder Spa-Behandlung. Für eine Thalasso- und Hydrotherapie stehen zusätzliche Einrichtungen im Ayana Spa zur Verfügung. Für eine Erfrischung und den kleinen Hunger zwischendurch sorgt die „Spa Cuisine“ mit einer Auswahl an Salaten, Sandwiches, frischen Säften und vielem mehr.

Nur 15 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Bali entfernt liegt an der Südwestküste oberhalb der Jimbaran Bay das Fünf-Sterne-Luxusresort Ayana Resort and Spa Bali. Zur gesamten Anlage gehören zwei weitere Häuser: das The Villas at AyanaResort Bali und das Rimba Jimbaran Bali by Ayana. Alle drei Resorts sind mit einem Shuttleservice miteinander verbunden und bilden zusammen das größte zusammenhängende Resort der Insel. Die insgesamt 19 Restaurants entführen Feinschmecker auf eine kulinarische Weltreise: von traditioneller balinesischer Küche im Kisik Bar & Grill über Tapas in der Rock Bar bis hin zu japanischer Kost.

Ayana Resort and Spa Bali, Kabupaten Badung, Bali 80364, Indonesien, Tel. +62 361 702222, info@ayanaresort.com, www.ayana.com