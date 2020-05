Mit der Wiedereröffnung der europäischen Grenzen verschwindet der in den letzten Wochen wohl häufigste Wunsch „Bleiben Sie gesund“ noch lange nicht, eher gewinnt er weiter an Bedeutung. Inmitten der Diskussion um mögliche Reiseziele und die Reisetrends 2020 stellt sich das Ashoka Ayurveda Kurzentrum mit seinen wirklich gesunden, ausgleichenden und das Immunsystem stärkenden Urlaubs-Alternativen vor. Die wunderschöne Blumeninsel Madeira wird in Kürze bekannt geben, wann die Einreise wieder gestattet ist und auch die Fluggesellschaften haben bereits Pläne in der Schublade, die das kleine Insel-Paradies bald wieder gut erreichbar machen.

Ashoka ist das Sanskritwort für Frei von Sorge. Das Ashoka-Team ist angetreten, um seine Gäste dabei zu unterstützen, genau diesen Zustand durch ausgleichende ayurvedische Behandlungen, Rituale und Mahlzeiten zu erreichen – nach Wochen im Home Office und des Home Schoolings sicher eine für viele sinnvolle und willkommene Möglichkeit, aufzutanken und sich selbst wieder Gutes zu tun.

Viele Deutsche können es kaum erwarten, den Corona-Alltag hinter sich zu lassen und unter den neuen Gegebenheiten auch neue Urlaubspläne zu schmieden. Noch ist nicht klar, wann die internationale Reisewarnung aufgehoben wird, doch Madeira signalisiert bereits jetzt, dass die portugiesische Insel gut aufgestellt und bereit ist, ganz bald auch wieder Touristen zu empfangen.

Niedrige Infektionszahlen und hohe Hygiene-Maßnahmen

Madeira meldet derzeit 90 positive Fälle von COVID-19 – davon haben sich bereits 55 Personen von der Krankheit erholt. Die autonome Regierung Madeiras war die erste Region in Portugal, die einen Plan für die Eindämmung neu auftretender Infektionskrankheiten entwickelt hat, wodurch die Ansteckungskurve erfolgreich flach gehalten werden konnte.

Nun soll die Insel im Atlantischen Ozean auch für Touristen bald zu alter Strahlkraft zurückkehren. Die Tourismusbranche ist gerüstet und auch für die drei Hotels des Galo Resorts, in denen das Ashoka Ayurveda Kurzentrum seine Gäste unterbringt, ist die Einhaltung der Kriterien des „Clean & Safe“-Siegels selbstverständlich: Das Siegel, das der portugiesische Tourismus-Verband ins Leben gerufen hat, beinhaltet einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, der den Empfehlungen der Generaldirektion für Gesundheit folgt.

Ausschließlich und ganzheitlich um das Thema Gesundheit und Erholung geht es dem Ashoka Ayurveda Team um Gründerin Birgit Moukom, die an der Südküste Madeiras einen Hotspot für Ayurveda-Liebhaber in Südeuropa geschaffen hat. Bereits 2007 hat Birgit Moukom den Gesundheitstrend erkannt und unter westlichen Qualitätsstandards und der Leitung von indischen Ayurveda-Ärzten ein Refugium für gesundheitsbewusste Menschen geschaffen. Gerade in der aktuellen Zeit weiß das Experten-Team, Körper, Geist und Seele schnell wieder in Einklang zu bringen. Die authentischen Ayurveda-Angebote basierend auf Kräuterheilkunde und Ernährungslehre, haben das Ziel nicht nur gesund zu machen, sondern auch gesund zu bleiben. Bei Ashoka Ayurveda hat der Gast also die Wahl, ob er sich beleben, pflegen, entspannen oder Kraft tanken möchte.

www.ashoka-ayurveda.com