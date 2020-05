Seit Montag, den 18. Mai heißt das 5-Sterne-S Resort in Keitum auf Sylt seine Gäste wieder willkommen. „Wir freuen uns sehr, endlich wieder Gäste begrüßen zu können und haben uns viel Gedanken gemacht, wie wir die zum Teil sehr strengen Hygiene- und Verhaltensregeln so umsetzen können, dass sie das Urlaubsgefühl bei unseren Gästen nicht zu sehr beeinträchtigen. Unsere Gäste sind im Vorfeld über die Bestimmungen und Einschränkungen im Detail informiert worden, umso mehr freuen wir uns über die starke Nachfrage, die bereits seit einigen Wochen herrscht“, so Hausherr Christian Siegling. In der Tat: Mit dem Tag der Eröffnung liegt die Durchschnittsbelegung des Hauses bei 70%, die Appartements sind ab Pfingsten so gut wie ausgebucht. Auch im Landhaus Severin*s Morsum Kliff, welches mit insgesamt 13 Zimmern eher einem großen Privatanwesen gleicht, sind in den nächsten Wochen kaum noch Zimmer zu haben.



Siegling und sein Team haben in den letzten Wochen akribisch an der Umsetzung der von der Landesregierung herausgegebenen Bestimmungen gearbeitet: Ausführliche Schulungen in Bezug auf die neuen Hygienestandards wurden durchgeführt, Abläufe bei der An- und Abreise sowie in den Restaurants und der Bar wurden angepasst und besonders das Frühstück, welches nun auf Etagèren serviert wird sowie das Abendessen wurden strikt nach Essenszeiten organisiert, um für alle Gäste ausreichend Platz zu haben.



Wann immer möglich, hat sich das Severin*s Team eine Reihe von kreativen Alternativen ausgedacht, die den Aufenthalt im Hotel trotz allem so angenehm wie möglich machen sollen. Während die Gastronomie und die Bar bereits um 22 Uhr schließen müssen, können Gäste bis Mitternacht von der Bar Roomservice Karte bestellen – selbstverständlich ohne Aufpreis.



Anstelle des Kids Club, der leider geschlossen bleiben muss, gibt es ein umfangreiches Aktivitäten- und Outdoor-Programm für Mini-Gäste und das kostenlose Lesematerial, welches normalerweise im ganzen Resort zur Verfügung steht, ist in der Online Mediathek kostenlos – und virenfrei – abrufbar. Auch auf das vorgeschriebene Tragen der Gesichtsmasken für Mitarbeiter hat Siegling reagiert und Masken mit dem Severin*s-Logo herstellen lassen. Zwar sieht der Gast das Willkommenslächeln nicht gleich, aber er kann sich seiner ganz sicher sein.