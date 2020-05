Auf allerschönste Weise bedankt sich Europas führende Hautpflegemarke Babor bei den Helden der Corona Krise: mit einem 20 Euro Gutschein für ein Treatment in einem Babor Institut. Unter www.babor.com/baborcares stehen die Gutscheine für all jene zur Verfügung, die in der Krise die Sorge um Andere in den Mittelpunkt gestellt haben: das sind beispielsweise die Mitarbeiter in Krankenhäusern und Altenheimen, Ärzte, die Nachbarin, die für die ältere Dame in den Supermarkt gegangen ist oder auch Mütter, die homeschooling und Job managen. Helden haben in diesen Zeiten viele Gesichter.

Mitmachen kann jeder, der ein Held ist oder einen Helden kennt. Über Social Media ruft Babor beispielsweise auf, Corona-Helden zu nominieren. Über den Link können diese sich ihren persönlichen Gutschein runterladen und im Institut einlösen. Gültig ist der Gutschein, sobald Kosmetikinstitute wieder ihre Türen für Behandlungen öffnen und bis zum 31.8.2020. Damit möchte die Beauty-Brand denen eine Auszeit gönnen, die in den vergangenen Wochen für uns alle im Kampf gegen COVID-19 im Einsatz waren. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen damit seine Kosmetikpartner in den Instituten. Der Lockdown hat die unabhängigen Babor Institute hart getroffen. Somit unterstützt jeder Besuch im Kosmetikinstitut die lokale Handelslandschaft.

Das Dankes-Angebot gilt in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien. Insgesamt stellt Babor 50.000 Gutscheine zur Verfügung.