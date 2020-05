Wird nach Corona alles so wie früher? „Wir glauben nicht“, meinen Harry Gatterer und Matthias Horx vom Zukunftsinstitut. Beide analysieren mit Experten die Auswirkungen der Coronakrise auf Wirtschaft, Gesellschaft und die zehn wichtigsten Lebensbereiche. Das Zukunftsinstitut wurde 1998 gegründet und hat die Trend- und Zukunftsforschung in Deutschland seitdem maßgeblich geprägt. Heute gilt das Unternehmen als international führender Ansprechpartner bei Fragen zur Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft.





Krisen haben manchmal die Angewohnheit, latente Veränderungen zu beschleunigen, die schon vorher sichtbar waren, aber nicht zum vollen Ausdruck kamen. Sie ‚beamen‘ uns in eine neue Welt, die wir im Grunde längst erwartet und erträumt haben. Für kleine Unternehmen und große Konzerne geht es jetzt darum, aus der Krise vorausschauend zu lernen und Weichen für die Zukunft zu stellen. Harry Gatterer

Die Welt wird nach Corona eine völlig andere sein. Dieser neuen Welt wollen sich die Autoren in ihrer Studie widmen, die in der „heißen Zeit“ der Coronakrise im Zukunftsinstitut entstanden ist. Dabei gehe es weniger um Mundschutzverordnungen und Re-Opening-Prozesse. Es gehe vielmehr um das, was im Herzen der Wirtschaft und Gesellschaft geschehen wird, jenseits von Staatssubventionen und den unweigerlichen Konkursen, die jetzt folgen werden. Es gehe um die Verschiebungen in den Märkten, in den Business-Modellen und Wertschöpfungen. In den Firmenkulturen, den Denk- und Fühlweisen, den Codes der Gesellschaft.

Gesundheit: Das System wird adaptiv

Das System wird adaptiv Bildung: Evolutionssprung der Wissenskultur

Evolutionssprung der Wissenskultur Freizeit: Real-digitale Erlebnisse

Real-digitale Erlebnisse Mobilität: Sozialer, sauberer, sicherer

Sozialer, sauberer, sicherer Konsum: Die Macht des Miteinanders

Die Macht des Miteinanders Wohnen: Aufbruch in die Hyperlokalität

Aufbruch in die Hyperlokalität Ernährung: Revolution der Esskultur

Revolution der Esskultur Reisen: Alles auf Resonanz

Alles auf Resonanz Politik: Zukunftsintelligente Demokratien

Zukunftsintelligente Demokratien Arbeit: Aktive Zukunftsgestaltung



Die Coronakrise bedeutet einen grundlegenden Wandel. Sie betrifft alle Lebensbereiche und verschiebt – teilweise subtil, teilweise knallhart – die Zusammenhänge und Machtverhältnisse zwischen Gesellschaft und Wirtschaft, zwischen Politik und Kultur. Und sie ordnet Systeme, auch große Systeme wie die Globalisierung, neu. So entsteht eine neue Weltordnung, eine Ära, die man provisorisch die Post-Corona-Ära nennen kann. Matthias Horx

Die Studie „Die Welt nach Corona“ (136 Seiten) ist ab sofort im Onlineshop des Zukunftsinstituts erhältlich. Das Zukunftsinstitut wurde 1998 gegründet und hat die Trend- und Zukunftsforschung in Deutschland von Anfang an maßgeblich geprägt. Heute gilt das Institut als einer der einflussreichsten Think Tanks der europäischen Trend- und Zukunftsforschung und ist die zentrale Informations- und Inspirationsquelle für alle Entscheider und Weiterdenker.

(Foto: Pixabay)