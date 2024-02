Bundeskanzler besucht BABOR BEAUTY GROUP

Am 25. Januar 2024 empfingen Dr. Martin Grablowitz und Isabel Bonacker, Inhaber der BABOR BEAUTY GROUP, Bundeskanzler Olaf Scholz an der neuen Produktionsstätte des Unternehmens.

Die hochmoderne, nachhaltige Fabrik ist ein Meilenstein für das wachsende Familienunternehmen und für die Region im Strukturwandel. Nur 20 Kilometer vom Headquarter in Aachen entfernt ist mit diesem 60 Millionen Euro Projekt, dem so genannten Babor Beauty Cluster, ein Produktions- und Logistikcluster entstanden, der beste Arbeitsbedingungen bietet, höchste Nachhaltigkeitsstandards setzt und ein Statement für Wertschöpfung in Deutschland ist. „Das Babor Beauty Cluster steht für die Zukunft der Babor Beauty Group. Wir setzen hier ein Zeichen für Wachstum, für Nachhaltigkeit und für Qualität Made in Germany.“ sagt Isabel Bonacker, Mitinhaberin der Babor Beauty Group.

Nach einer Besichtigung von Produktion, Abfüllung und Qualitätssicherung ging es ins globale Distributions- und Logistikzentrum, wo Hannah Reiff, Prozessmanagerin Vertriebslogistik, die neue Shuttleanlage erklärte.

Im betriebseigenen Bio-Restaurant fand im Anschluss ein Gespräch mit Beschäftigten aus verschiedensten Unternehmensbereichen statt. Der Bundeskanzler betonte die Bedeutung von Investitionen und lobte das Vertrauen des Unternehmens in den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Insgesamt arbeiten 300 Mitarbeitende im neuen Werk, welches auf einem zugeschütteten Tagebau errichtet wurde. www.babor.com