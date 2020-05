Wie Pflanzenkräfte viel Gutes tun und ganzheitlich – gerade in dieser Zeit – unterstützen: Darüber informiert die Primavera Akademie. Und das seit mehr als 30 Jahren. Denn so lange steht sie nach eigener Aussage für kompetentes Wissen über ätherische Öle, Bio-Pflegeöle sowie Bio- und Naturkosmetik. Primaverea möchte dieses langjähriges Aromatherapie-Wissen nun in Webinaren weitergeben. Mit dieser Form des E-Learnings soll eine praxisbezogene Hilfestellung zu aktuellen Themen angeboten werden.

Wie kann Aromatherapie unser Immunsystem unterstützen? Wie bleiben wir stark in schwierigen Zeiten? Wie können wir zuhause kleine Momente feiern, die uns helfen, in Balance zu bleiben? Die Primavera Webinare sind kurze Live-Seminare, in denen über das Internet mehr über die Schätze der Natur vermittelt wird. Die Sonder-Webinar-Reihe wird kostenlos angeboten. Eine Terminübersicht gibt es auf der Primavera-Website. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt die Aufzeichnungen anzuschauen – ebenso über die Website oder auf dem YouTube-Kanal.

Mehr über Primavera und die Webinare: https://www.primaveralife.com/seminare/webinare-fuer-alle