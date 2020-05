Schon nach kurzer Zeit zeigte sich: Die Willkommenskultur in Westaustralien ist lebendig. Über die Gruppe, der inzwischen mehr als 5.800 Mitglieder angehören, bieten Westaustralier Rucksackreisenden, die es sich nicht leisten können, eine Wohnung zu mieten, gratis Kost & Logis gegen Hilfe in Haus und Hof an. Manchmal sogar auch bezahlte Jobs. „Adoptierte“ Backpacker dürfen mit ihrem Zelt in Gärten oder auf Privatgrundstücken campen, finden Unterschlupf in Gästezimmern, Farmhäusern oder gerade leerstehenden Wohnungen. Das ganz große Los ziehen diejenigen, die bis zum Ende der Krise kostenlos in einer Ferienwohnung oder einem Strandhaus unterkommen.