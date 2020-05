Zuhause lernen mit Primavera

Starker Körper und Geist mit der Pflanzenkraft ätherischer Öle: Das bietet Primavera. Die Primavera Akademie hat wegen der großen Nachfrage drei zusätzliche Webinar-Angebote ins Programm aufgenommen. Primavera will in diesen herausfordernden Zeiten das langjährige Aromatherapie-Wissen in kostenlosen Webinaren teilen und mit E-Learnings eine praxisbezogene Hilfestellung zu aktuellen Themen anbieten. Wie kann Aromatherapie unser Immunsystem unterstützen? Wie bleiben wir stark in schwierigen Zeiten? Wie können wir zuhause kleine Momente feiern, die uns helfen, in Balance zu bleiben? Dies sind die Themen:

Konzentration & Motivation für Homeoffice & Homeschooling: Mittwoch, 20.05.2020, 19.00-19.45 Uhr, mit Maria M. Kettenring

Seit mehreren Wochen gehören Homeoffice und Homeschooling zur Alltagsroutine. Damit du auch in der kommenden Zeit weiterhin motiviert und konzentriert zuhause Arbeiten und Lernen kannst, stellen wir dir Düfte und Strategien vor, die dich bei dieser Routine unterstützen und dir helfen, dich jeden Tag aufs Neue zu fokussieren.

Fit@home – seelisch und körperlich fit in bewegten Zeiten: Mittwoch, 03.06.2020, 19.00-19.45 Uhr, mit Anusati Thumm

Tipps und Tricks, wie zuhause mit Düften beim Yoga, Tanzen oder auch beim Staubsaugen körperliche Fitness gesteigert und der inneren Schweinehund überlisten werden kann. Bewegung ganz nebenbei, kleine Selbstpflegerituale für Haut, Haare und Hände und duftende Wohlfühlmomente sorgen für optimale körperliche und seelische Stabilität.

Erlebe deine Glücksmomente: Mittwoch, 17.06.2020, 19.00-19.45 Uhr, mit Yvonne Bareiß

Glück ist etwas Flüchtiges, manchmal auch nur ein Augenblick, und doch kannst du lange von diesem Gefühl zehren. Glücksmomente hingegen kannst du dir aktiv gestalten! Eine Reise voller Glücksmomente. Gemeinsam tauchen wir ein in die Welt der ätherischen Öle, die dich auch in schwierigen Zeiten träumen lassen und Glückmomente schaffen.

Die Primavera-Webinare sind kurze Live-Seminare, in denen User via Internet mehr über die Schätze der Natur erfahren. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt die Aufzeichnungen bei YouTube-Kanal anzuschauen.

Mehr Infos: https://www.primaveralife.com/seminare/webinare-fuer-alle