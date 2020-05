Es ist Zeit, aufrichtig danke zu sagen, so der Tenor im Posthotel Achenkirch: 160 Nächte pure Erholung verschenkt das Wellness-Resort an jene, die in den letzten Wochen besondere Belastungen auf sich genommen haben, um der Gemeinschaft zu helfen. Das Erwachsenen-Resort lädt die Mitarbeiter der Universitätsklinik Innsbruck, des Bezirkskrankenhauses Schwaz, des Landeskrankenhauses Salzburg und der München Klinik zu je 40 Nächten purer Erholung ein. Sobald das Hotel wieder geöffnet ist, möchten sich der Gastgeber Karl C. Reiter und sein Team mit dieser Geste bei den regionalen Krankenhäusern erkenntlich zeigen.

„Nach diesen fordernden und anstrengenden Wochen tut eine kleine Auszeit für das Ich gut. Wir möchten einigen Krankenhaus-Mitarbeitern etwas zurückgeben und sie einladen, im Posthotel Achenkirch neue Energie zu tanken“, so der Hotelier. Erholung und Krafttanken, das ist der Fokus im Posthotel Achenkirch. Der exklusive Kraftplatz am Tiroler Achensee ist gemacht, um sich von den Belastungen des Alltags zu erholen. Das vielseitige und weitläufige Wellness-Resort hat sich auf die nachhaltige Entschleunigung, die Entspannung und den Genusserwachsener Gäste spezialisiert. Karl C. Reiter bietet in seinem Haus Raum und Platz, Freiheit und Angebot, um für ein paar Tage die Verantwortung loszulassen, das Kind in sich wiederzuentdecken, Fantasien und Träume zu entwickeln. Ein großes Team aus Experten für Gesundheit, Kulinarik, Ernährung, Sport, Entspannung und Spa entwickelt für den Gast individuelle Urlaubsprogramme, die einen körperlich und geistig gestärkt in den Alltag zurückkehren lassen. Bis zu 60 Stunden Aktiv- und Entspannungsprogramm sind eine Einladung zur Lebensfreude. Großzügige Spa-Landschaften auf 7.000 m², exklusive Wohlfühl- und Beautybehandlungen, abwechslungsreiche Wellness für Geist und Seele – Shaolin, Yoga und TCM – und nicht zuletzt eine haubengekrönte Gourmetküche bringen Vitalität, Inspiration und Erfüllung. Für Krankenhaus-Mitarbeiter, die nicht in den Genuss eines geschenkten Gutscheins kommen, hat das Posthotel Achenkirch besondere Specials für das Jahr 2020 geschnürt.