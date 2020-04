Die französische Unternehmensgruppe Groupe Rocher, zu der auch die in Deutschland bekannten Marken Yves Rocher und Petit Bateau gehören, engagiert sich aktiv im Kampf gegen den Corona-Virus. Das Engagement der Groupe Rocher erstreckt sich auf eine Vielzahl der gruppeneigenen Marken. So werden aktuell die Produktionsanlagen der Marke Yves Rocher zur Herstellung von hydroalkoholischem Gel zur Handdesinfektion und die Nähereien der Marke Petit Bâteau zur Herstellung von Atemschutz-Masken genutzt. Auch Stanhome, eine Marke für Haushaltsreiniger, produziert aktuell Desinfektionsmittel.

So unterstützt die Groupe Rocher Endverbraucher und medizinisches Fachpersonal und Krankenhäuser, die an vorderster Front gegen die Epidemie durch COVID-19 kämpfen.

In der Woche des 16. März stellten die Produktionsstätten der Groupe Rocher in der Bretagne den Krankenhäusern der Region Flacons und Rohstoffe zur Verfügung, damit sie selbst hydroalkoholische Gele zur Desinfektion herstellen konnten. Gleichzeitig wurde in den Produktionsstätten eine Umstrukturierung durchgeführt, um deren Produktion auf die Herstellung von hydroalkoholischen Gelen umzustellen. Seit 23. März stellen die Produktionsstätten der Groupe Rocher jetzt selbst Flacons mit hydroalkoholischen Gelen her, die für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in der Bretagne bestimmt sind.

Mit ähnlichem Engagement geht auch die Marke Petit Bateau voraus. Letzte Woche haben freiwillige Mitarbeiter-Teams in Abstimmung mit anderen Textilherstellern in Aube, wo sich der Hauptsitz der Marke Petit Bateau befindet, in ihren Produktionsstätten Atemschutzmasken für die regionale Gesundheitsbehörde (Agence régionale de Santé – ARS) hergestellt, die den Bedarf in der Region steuert. Die Produktion kann in der folgenden Woche noch weiter erhöht werden. „Ich bin sehr stolz auf das freiwillige Engagement der Mitarbeiter von Petit Bateau, die auf diesem Wege den dringend notwendigen Bedarf für die medizinischen Einrichtungen decken. Sie sind der Stolz der Groupe Rocher „, sagte Bris Rocher, CEO des Familienunternehmens .