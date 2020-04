Die Aviva make friends online community ist ein kostenloses Online-Service des Hotel Aviva****s. Gerade jetzt, wo wir soziale Kontakte weitestgehend vermeiden müssen, ist es wichtig, in Verbindung zu bleiben. Aviva-Gäste und jene, die es noch werden wollen, sind in der online community des Hotels für Singles und Alleinreisende vernetzt. Dort lernen sich Menschen kennen und tauschen sich Freunde aus. Es wird geplaudert und diskutiert. Die gemeinsame Vorfreude auf den nächsten Urlaub, der uns nach dieser schwierigen Zeit besonders guttun wird, lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Das Hotel Aviva ist ein Ort der Lebensfreude, an dem Singles und Alleinreisende gemeinsam das Leben genießen. Ein Teil dieses Esprits lebt jetzt verstärkt in der Aviva community, wo sich Gleichgesinnte treffen und Menschen, die gemeinsame Interessen teilen, finden. Denn: „Halten wir zusammen“ ist die Devise dieser Tage.