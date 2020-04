Das Kranzbach ist im Ruhemodus. Wie geht es den Mitarbeitern in dieser Zeit? Die gute Nachricht voran – niemand aus dem Kranzbach-Team wird gekündigt. Zuerst werden Resturlaub und Überstunden aufgebraucht. Damit ist gesichert, dass alle Märzlöhne in voller Höhe ausgezahlt werden. Ab April ist Kurzarbeit organisiert. 67% bzw. 60% des Lohnes sind dadurch gesichert. Alle Mitarbeiter aus Osteuropa, Spanien, Griechenland etc. sollen nicht nach Hause fahren. Sie bleiben in ihren Mitarbeiterunterkünften und 2 Köche kochen für sie Frühstück, Mittag- und Abendessen. Kostenfrei.



Die Rezeption ist weiterhin besetzt und freut sich über Ihre Anrufe und Mails.

Die Außenanlagen und der Garten werden gepflegt und im Haus wird geputzt… bis alles blüht und glänzt.