Wellness ist das Herzstück von Six Senses Hotels Resorts Spas. Daher hat die Gruppe in Zeiten von Reisebeschränkungen und sozialer Distanzierung eine Reihe an Übungen zusammengestellt, die ganz einfach auch zu Hause genutzt werden können. Ziel dieser Aktivitäten ist es, das körperliche und geistige Wohlbefinden zu stärken. Um bei #AtHomeWithSixSenses live dabei zu sein, kann man einfach den Social Media Kanälen @sixsenseshotelsresortsspas und @sixsensesspas folgen.

At Home with Six Senses bietet Teilnehmern, die sich besonders jetzt um ihr persönliches Wohlergehen kümmern möchten, eine vielfältige Auswahl an Programmen und pragmatischen Ansätzen. Die Inhalte sind jedermann zugänglich und nach den Richtlinien der Six Senses Wellness-Schwerpunkte konzipiert:



• Achtsamkeit: Hilfe zur Selbsthilfe steht hier im Mittelpunkt. Wie stecke ich meine Energie in Gegenwärtiges, generiere gute Momente und positive Erlebnisse – anstatt mir über Ungewisses Sorgen zu machen?

• Essen: Hier finden sich Rezepte, Interviews und Anleitungen mit Informationen über ausgewogene Ernährung. Sie helfen dabei, das Immunsystem zu stärken, Stress zu reduzieren und den Schlaf zu verbessern. Ganz einfach mit den Schätzen aus dem Vorratsschrank.

• Schlaf: Die Wichtigkeit, eine Schlafroutine zu entwickeln sowie die Möglichkeiten der unterschiedlichen Dosha-Typen kennenzulernen, können zu erholsamem Schlaf verhelfen. Hier werden Atemübungen und weitere Vorgehensweisen vorgestellt.

• Bewegung: Perfekte Gelegenheiten zum Stressabbau für zu Hause bieten Live-Workouts, Live-Meditationen und Yoga-Kurse – diese Übungen sind wahre Energiebooster.

• Gesund leben: Inspiriert durch die Earth-Labs der Resorts gibt es hier Tipps und Tricks, die aufzeigen, wie man auch zu Hause nachhaltiger und gesünder leben kann.

• In Verbindung bleiben: Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, mit anderen in Kontakt zu bleiben. Das reduziert Ängste, Einsamkeit und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

Für Gäste, die Zugang zur Philosophie der Six Senses Resorts haben, stehen eine Vielzahl an Erlebnissen und Spa-Einrichtungen bereit, die die tägliche Lifestyle-Routine verbessern, oder die Reise in ein neues Wohlbefinden starten können. Zusätzlich gibt es zwei neue Wellness-Programme für Interessierte, die ihr Immunsystem stärken und eine positive Denkweise erreichen möchten. Dies geschieht durch gezielte Ernährungsprogramme, ausgewählte Wellness-Therapien, der Nähe zur Natur – und durch die Kraft der Meditation.