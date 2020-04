Anstatt wie geplant an einem sonnigen Strand zu liegen, eine pulsierende Metropole zu entdecken oder in den Bergen zu wandern, verbringen wir die Zeit daheim. Parallel dazu prasseln nicht wenige beunruhigende Nachrichten auf uns ein. Umso wichtiger ist es, dass wir uns aktuell bewusst Zeit nehmen: Zeit für uns. Zeit zum Träumen. Zeit zum Planen. Schließlich wollen wir viele spannende Trips nachholen. Klaus Media Services hat Reisevideos zusammengestellt, die uns für einige Minuten auf eine gedankliche Reise zu Sehnsuchtsorten rund um den Globus mitnehmen und uns etwas Wichtiges vor Augen führen: Es gibt eine Zeit danach und wir werden wieder Reisen.

Moments to Dream

Unter dem Motto „Moments to Dream“ inspiriert der Luxusreiseveranstalter Inotsol wöchentlich mit beeindruckenden Reiseaufnahmen aus aller Welt. Je nach Woche gibt es einen Fokus auf eine bestimmte Destination, das erste Video der Reihe zeigt jedoch Landschaften, Städte, Sehenswürdigkeiten und mehr rund um den Globus.

Sehnsucht nach Meer

Meer, Strand und Sonne – diese drei Worte beschreiben den Sehnsuchtsort von sehr vielen Menschen. Sobald die COVID-19 Krise vorbei ist, wartet genau das in St. Pete/Clearwater an der Golfküste Floridas. Für die Zeit zu Hause kann man sich die preisgekrönten Strände der Region ins eigene Wohnzimmer holen. So hat Visit St. Pete/Clearwater ein Loop-Video erstellt, welches einen für über eine Stunde an den wunderschönen weißen Sandstrand von Fort de Soto entführt. Für Wassersportler, die es kaum erwarten können, wieder mit Jet Ski, Kayak & Co. auf dem glitzernden Meer unterwegs zu sein, steigert die Destination im Sunshine State mit einem eigenen Video die Vorfreude.

Die Wüste ist…

…genau das, was man braucht. Scottsdale in Arizona zeigt in einem Video über die Region, wie wunderschön und facettenreich diese ist. Das Video macht Lust, den Sonnenaufgang mitten in der vielfältigen Landschaft nicht nur aufzunehmen, sondern zu erleben. Es macht Lust, das pulsierende Nachtleben der Stadt oder entspannte Lagerfeuerabende unter dem glitzernden Sternhimmel zu genießen. Das Video entführt den Zuschauer für etwas mehr als eine Minute in die spannende Destination, sodass man im Kopf bereits anfängt, die entsprechende Reise dorthin zu planen.

Die Schönheit Südafrikas entdecken

Die Soul Private Collection umfasst verschiedene Boutique Hotels in Südafrika. Die Hotels in Kapstadt und an der Garden Route zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit aus. So kann man in Kapstadt beispielsweise im höchsten Penthouse der Stadt mit einem unvergesslichen Blick auf den Tafelberg wohnen und an der Garden Route erwartet die Gäste unter anderem mit dem SOUL Rainbow’s End eine Villa in ganz spezieller Lage auf einer Klippe mit spektakulärer Aussicht. Das Flaggschiff der Hotelkollektion, das Oceans Wilderness, liegt direkt am unendlichen Sandstrand von Wilderness. Die Videos der Soul Collection zeigen nicht nur die besonderen Boutique Hotels, welche man danach garantiert besuchen möchte, sondern präsentieren auch eindrucksvoll die atemberaubende Schönheit Südafrikas.

Naturparadies vor den Toren New York Cities

Auch wenn Long Island derzeit noch stärker als andere Regionen betroffen ist, möchte Discover Long Island ihren Bewohnern und Besuchern in Erinnerung rufen was für eine vielseitige Region sie doch ist. Das Video entführt den Zuschauer für knapp anderthalb Minuten in das facettenreiche Long Island und bietet einen sehr schönen Einblick in die pittoreske Landschaft sowie Long Islands Kultur und kulinarische Vielfalt.

Arizonas Abenteuer erleben

Der Wilde Westen und Cowboys, atemberaubende Landschaften und unglaubliche Naturwunder – Arizona ist nicht nur groß, sondern großartig! In einem Video über die Destination zeigt der Grand Canyon-Staat seine Vielfältigkeit und lenkt die Gedanken in dieser aktuell schwierigen Situation auf die positiven Dinge im Leben und auf alles, was es noch zu entdecken gilt. Viele weitere Videos auf dem Visit Arizona-Channel laden ein, noch tiefer in die Abenteuer des Staates einzutauchen.