„Six Senses hat bereits 2016 Plastikflaschen und Strohhalme abgeschafft.“

Six Senses hat im November 2024 ein Webinar für die Hospitality-Branche weltweit gegeben, wo es mit einem Handbuch Lösungen für eine plastikfreie Hotelbranche vorstellt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Die Idee für das „Plastic Freedom Playbook“ entstand aus dem steten Engagement von Six Senses für Nachhaltigkeit. Mit diesem Thema beschäftigten wir uns schon, bevor die Plastikverschmutzung als globales Problem erkannt wurde. Seit Mitte der 1990er-Jahre haben unsere Teams Plastik in allen Bereichen aktiv reduziert. Einwegflaschen, Strohhalme und Shampooflaschen wurden bereits 2016 abgeschafft. Als das Bewusstsein der Hotelbranche für Nachhaltigkeitsprobleme wuchs, beschlossen wir, unsere Praktiken zu dokumentieren und mit anderen Hotels zu teilen, um zum gemeinsamen Handeln zu inspirieren. Dieses Handbuch fasst die jahrelangen Erkenntnisse zu diesem Thema zusammen und soll als nützliche Ressource für die gesamte Branche dienen. Es steht übrigens auch online zum Download bereit.

Warum stellen Sie es der gesamten Branche zur Verfügung?

Wir sind überzeugt, dass echter Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit durch kollektives Handeln entsteht. Indem wir unser Playbook mit anderen Hotelgruppen teilen, wollen wir einen branchenweiten Wandel unterstützen. Beim Thema Nachhaltigkeit geht es doch darum, gemeinsam sinnvolle Schritte zu unternehmen, um die Plastikverschmutzung zu reduzieren und unsere Umwelt zu schützen. Neil Jacobs, unser CEO, sagte, wenn das bedeute, dass wir etwas preisgeben müssen, was andere als Geschäftsgeheimnis betrachten könnten, dann soll es so sein. Wir sind bestrebt, einen positiven Beitrag zu leisten, der über Six Senses hinausgeht. Jeff Smith, Vice President Sustainability Six Senses, baut die unternehmerische Nachhaltigkeits-Initiativen in den Six Senses Luxushotels und Spas aus.

Insgesamt 82 praktikable Ansätze sind in dem Handbuch aufgelistet. Können Sie uns zwei, drei Ansätze speziell für Wellnesshotels nennen?

Bei Wellnesshotels legen wir Wert auf Lösungen, die sich an natürlichen, ganzheitlichen Praktiken orientieren. Zum Beispiel bringen wir unseren Gästen bei, wie sie Bienenwachstücher anstelle von Plastikfolie in ihrer Küche verwenden können. Ein weiterer Ansatz sind plastikfreie, vollständig recycelbare Slipper im Wellness-Bereich, wie etwa im Six Senses Zighy Bay. Diese können gewaschen und wiederverwendet werden.Und schließlich regen wir dazu an, lokal produzierte natürliche Produkte in großen Mengen zu beziehen, um so den Bedarf an Einwegflaschen bei Spa-Behandlungen zu verringern.

Worin sehen Sie die größte Herausforderung beim Thema Hotel und Nachhaltigkeit?

Eine der größten Herausforderungen ist die Komplexität der globalen Lieferketten. Viele Einwegkunststoffe sind Teil von Produktverpackungen, vor allem im Back-of-House-Bereich, wo sie den Gästen verborgen bleiben. Von entscheidender Bedeutung ist hier eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten, um nachhaltigere Verpackungen oder Kreislaufsysteme einzuführen. Außerdem gibt es für einige Kunststoffartikel noch keine sinnvollen Alternativen, wie z. B. für bestimmte Geräte oder Komponenten. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert Kreativität, Zusammenarbeit und die Bereitschaft, mit Lösungen zu experimentieren, die einen Wandel bewirken.

Können Hotels bei ihren Gästen ein Umdenken beim Thema Nachhaltigkeit bewirken?

Auf jeden Fall! Die Gäste unterstützen nachhaltige Praktiken immer mehr, vor allem, wenn wir ihnen die Gründe dafür erläutern. In unseren Earth Labs stellen wir unsere Ansätze vor und laden die Gäste zum Lernen und Mitmachen ein.

Indem sie Nachhaltigkeit sichtbar machen, können Hotels ihre Gäste dazu inspirieren, ihre Gewohnheiten zu überdenken und möglicherweise nachhaltige Verhaltensweisen in ihr Leben zu übernehmen.

Ihre Gäste reisen oft mit dem Flugzeug an. Wie vereinbaren Sie das mit Ihrem Engagement?

Viele Gäste müssen zwar mit dem Flugzeug anreisen, um unsere abgelegenen Orte zu erreichen, aber wir bemühen uns, die Auswirkungen auf die Umwelt durch lokale Nachhaltigkeitsinitiativen zu minimieren. Wir finanzieren Aufforstungs-, Meeresschutz- und Gemeindeprojekte, die den lokalen Ökosystemen direkt zugute kommen. Wir hoffen, dass die positiven Auswirkungen unserer Projekte und unsere Engagements vor Ort den Kohlenstoff-Fußabdruck der Reise überwiegen. Wir suchen auch nach Partnerschaften, um den Kohlenstoffausstoß zu kompensieren und sind bestrebt, Teil der Lösung für nachhaltigere Reiseerlebnisse zu sein.

Engagement

Bereits vor 20 Jahren stellte das Unternehmen auf wiederbefüllbare Glaswasserflaschen um und war damit Vorreiter in der Hotelbranche. Six Senses waren auch die Ersten, die Nachhaltigkeit und Wellness in den Mittelpunkt ihres Konzeptes stellten. Dazu gehört, dass sie eines der ersten Unternehmen waren, das die „Global Tourism Plastics Initiative“ unterzeichnet hat. Eine Initiative, die 2019 vom UN-Umweltprogramm und der UN-Welttourismusorganisation ins Leben gerufen wurde, und seit 2021 mit der United States Coalition on Sustainability und SustainChain zusammenarbeitet, um Initiativen zu vernetzen und Lösungen zu verbreiten. In der Zukunft will sich das Unternehmen unter anderem stärker auf Bildungsprogramme für Gäste konzentrieren, um das Verständnis für Umweltthemen noch mehr zu fördern.

www.sixsenses.com

Erfahren Sie mehr über nachhaltige Hotelkonzepte und grüne Hotels in SPA inside 1/2025