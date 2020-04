Derzeit erleben wir eine noch nie da gewesene Situation: Schulschließungen, Ausgangsbeschränkungen, „Lockdown“ – unser tägliches Leben hat sich massiv verändert. Eine Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist. Die Philosophie von Reviderm „True Care“ steht für Vertrauen und Verantwortung. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die Produkte, Mitarbeiter, Kunden oder Partner. In diesen Stunden ist das Unternehmen voller Dankbarkeit in Gedanken bei all den Menschen im öffentlichen Dienst, die täglich für unsere Sicherheit und Gesundheit kämpfen – wie beispielsweise die Ärzte und das medizinische Personal, denen momentan einiges abverlangt wird. Sie retten Leben und zählen zu den wahren „Helden des Alltags“.

„Solidarität ist aktuell das höchste Gebot“, so Reviderm Vorstand Dominik Bauermeister. „Und auch wir als Unternehmen möchten einen kleinen Beitrag leisten mit dem, was wir am besten können: dermokosmetische Hautpflege.“ Als Dankeschön sowie Zeichen des Respekts hat Reviderm mehrere Kliniken in München mit der Spende von 1.300 OPC hand impressions Handcremes überrascht, so zum Beispiel das Dr. von Haunersche Kinderspital – das Reviderm durch die Verbindung zur Care-for-Rare Foundation bereits seit Längerem unterstützt – sowie den Verbund München Klinik mit den angeschlossenen Krankenhäusern in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und der Thalkirchner Straße.