Ein Großteil der Arbeitnehmer befindet sich derzeit im Homeoffice. Restaurants, Kinos und Fitnessstudios sind geschlossen und ein gemütliches Treffen mit Freunden ist auch verboten. Viele Menschen verbringen ihre Zeit derzeit fast nur in den eigenen vier Wänden und sind dadurch zwangsläufig auch sehr viel alleine – da kommt schnell die große Langeweile auf. Damit das nicht passiert, hat die Postkarten-App MyPostcard zehn Apps zusammengestellt, die das Leben in der Selbstisolation schöner machen und mit denen sich die viele Freizeit zu Hause sinnvoll nutzen lässt.

Houseparty

Bei Houseparty können viele User gleichzeitig an Calls oder Chats teilnehmen, anders als bei den üblichen Videocall-Tools. Houseparty-Nutzer sehen beim Öffnen der App, welche Freunde gerade online sind und können an deren virtuellen „Parties“ teilnehmen. www.houseparty.com

MyPostcard

Wer seinen Mitmenschen eine kleine Freude machen möchte, aber sich ungerne mit 1,5 Metern Abstand in die Schlage bei der Post stellen möchte, verschickt seine Postkarten einfach digital mit der MyPostcard-App. MyPostcard versendet die eigenen Fotos der User als echte gedruckte Postkarte und kümmert um den Druck, die Frankierung und den weltweiten Versand. Gerade wer derzeit Oma, Opa und Verwandte die weiter weg wohnen nicht besuchen kann, zaubert seinen Lieben mit einer persönlichen Postkarte ein Lächeln ins Gesicht. Passend zur aktuellen Lage hat MyPostcard eine ganze Reihe neuer Designs erstellt, die zum Zuhause-bleiben aufrufen und zum Durchhalten motivieren sollen. MyPostcard ist für iOS und Android erhältlich und steht kostenfrei zur Verfügung, Postkarten kosten ab 2,19 inklusive Porto.

www.mypostcard.com

7Mind Meditation und Achtsamkeit

Die App 7Mind ist Deutschlands beliebteste Meditations-App und hilft auch Unerfahrenen Achtsamkeit zu erlernen. Seit Beginn der Corona-Pandemie veranstaltet 7Mind zusätzlich zu den Services der App auch täglich von Montag bis Freitag eine Live-Meditation unter dem Motto #gemeinsamunddaheim. 7Mind ist für iOS und Android erhältlich und steht kostenfrei zur Verfügung. Die Vollversion kostet ab 11,99 Euro monatlich.

www.7mind.de

Microsoft Todo App

Gerade wer momentan viel Zeit zu Hause verbringt, möchte sich vielleicht besser organisieren, plant neue Projekte, überlegt wie er seine Wohnung verschönern könnte und welche Filme er als nächstes schauen möchte. Bei allem rund um Organisation und Ordnung hilft die Microsoft Todo-App, früher auch als Wunderlist bekannt. Kinderleicht organisiert man mit ihr Einkaufszettel, Todos für einzelne Tage und Wochen und kann seine Listen auch mit anderen Usern teilen – besonders praktisch für Paare oder WGs, die sich z.B. eine Einkaufsliste teilen können.

www.todo.microsoft.com

Nebenan.de

Nebenan.de verbindet Nachbarn und Anwohner aus derselben Gegend miteinander. Wer hat eine Bohrmaschine oder kann mir einen guten Arzt in der Nähe empfehlen? Wer braucht einen Ableger meiner Topfpflanze oder kann mir (kontaktlos) ein Ei borgen? Natürlich kann die App auch für die Corona-Nachbarschaftshilfe genutzt werden, indem User anbieten für ältere oder vorerkrankte Menschen einzukaufen oder sie anderweitig zu unterstützen.

www.nebenan.de

30 Tage Fitness Challenge

Viele Menschen möchten die Zeit in der Selbstisolation nutzen um etwas für ihre Fitness zu tun und den Bewegungsmangel auszugleichen. Die 30 Tage Fitness Challenge App bietet passende Home Workouts für jedes Fitnesslevel und in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Die Übungen für Bauch, Beine, Po und Co werden gut erklärt und können jederzeit und an jedem Ort durchgeführt werden. Wie der Name verrät können User auch an verschiedenen 30-Tage-Challenges teilnehmen um beispielsweise ihren Bauch besonders zu trainieren.

www.30dayfitness.app

Tandem-App

Die App Tandem bringt Lernen und soziale Kontakte zusammen. Wer mit Tandem an seinen Sprachkenntnissen feilt, hat automatisch einen Lern-Buddy an seiner Seite, der Muttersprachler ist. Durch Chats und echte Unterhaltungen kommt nicht nur ein toller Übungseffekt zustande, sondern auch ein internationaler Austausch und vielleicht auch eine neue Freundschaft. Mit Millionen von Mitgliedern ist Tandem die größte Sprachaustausch-Community weltweit. User können zwischen 160 verschiedenen Sprachen wählen, darunter auch Gebärdensprache.

www.tandem.net

Too good to go

Die Too Good to Go App rettet Essen: Übrig Gebliebenes aus Bäckereien, Cafés und Restaurats wird von den Kunden via App zu einem reduzierten Preis vorab gekauft und später abgeholt. So kümmert sich die App um ein sehr wichtiges Thema unserer Gesellschaft, nämlich die Lebensmittelverschwendung. Kunden kaufen eine sogenannte „Wundertüte“ mit Essen ein, das in verschiedenen Betrieben über den Tag hinweg nicht verkauft wurde. In Zeiten von Corona, in denen viele Restaurants und Cafés plötzlich nur noch „To-go“ verkaufen dürfen oder ganz schließen müssen, packt Too good to go noch besonders an: Lokale die ihr Angebot nicht so schnell auf bargeldlos und den Takeaway-Betrieb umstellen können, haben nun die Möglichkeit ihre Ware über Too good to go anzubieten und so die Abwicklung einfach „auszulagern“.

www.toogoodtogo.de

Zu gut für die Tonne!

Da aktuell niemand essen gehen oder sich mal eben einen Döner auf die Hand holen kann, bleibt auch den größten Kochmuffeln nichts anderes übrig als selbst einzukaufen und zu kochen. Allerdings entstehen gerade bei eher „ungeübten“ Köchen so auch viele Reste: Was mache ich mit den zwei übrigen Karotten oder einem übrig gebliebenen Stück Käse? Die App Zu gut für die Tonne! zaubert aus Resten leckere Rezepte und hilft Usern so dabei, weniger wegzuschmeißen und auch nicht unnötig oft einkaufen gehen zu müssen.

www.zugutfuerdietonne.de

Digital Concert Hall

Wer etwas für seine Bildung tun möchte, kann sich mit der Digital Concert Hall App statt einem echten Konzertbesuch die Berliner Philharmoniker direkt ins eigene Wohnzimmer holen. Die App streamt klassische Konzerte und bietet aktuell 30 Tage lang kostenfreien Zugang zu allen Inhalten der App. Im Angebot stehen Live-Streams sowie ein umfangreiches Archiv aus dem man sich den Lieblingskomponisten, Interviews und Portraits aussuchen kann.

www.digitalconcerthall.com