Coty hat nun auch in seiner Parfüm-Produktionsstätte in Köln begonnen, Handreinigungsmittel für Krankenhäuser, Rettungsdienste und Pflegeeinrichtungen herzustellen. So leistet das Kosmetik-Unternehmen auch hier in Deutschland einen weiteren Beitrag zur Eindämmung des Virus und zur Sicherheit von Fach- und Pflegekräften. Auch haben Coty Werke in den USA, in Frankreich, in Monaco und in Rothenkirchen (Sachsen) die Produktion aufgenommen, um die Versorgung mit dringend benötigten Schutzmaterialien zu verbessern. Die Produktionskapazität richtet sich dabei jeweils nach den verfügbaren Ressourcen und Materialien sowie den lokalen behördlichen Vorschriften. Aus der Produktion in Köln wird Werksleiter Mattias Thrän eine erste Menge an den Bezirksbürgermeister von Köln Ehrenfeld, Josef Wirges, zur Verteilung an lokale Einrichtungen als Spende übergeben. Zu den Spendenempfängern vor Ort zählen unter anderem die Feuerwehr Köln sowie das KfH-Nierenzentrum in Köln Ehrenfeld.