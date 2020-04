Wenn das mal keine Ansage ist: „Nach zehn Stunden fühlen Sie sich besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden haben Sie einen neuen Körper.“ Das ist O-Ton Joseph Hubertus Pilates. Er ist der Erfinder des gleichnamigen Fitness-Konzepts. Dieses effektive Workout, bei dem bestenfalls die eigene Körperkraft nötig ist, verbessert Ausdauer und Haltung und strafft den Körper.

Pilates, gebürtiger Mönchengladbacher, suchte eine Methode, um körperliches und seelisches Wohlbefinden zu vereinen. Nachdem er 1926 in die USA ausgewandert war, gründete er ein Studio in New York und wurde zu einem bekannten Tanz-Trainer. Seine ausgeklügelten Trainingsmethoden, oft als „The Art of Contrology“ bezeichnet, passte er jedem individuell an, erstellte ein eigenes Übungsprogramm. Zur Unterstützung der Übungen entwickelte Pilates verschiedene Geräte.

Erst Ende der 1990er-Jahre, als Pilates längst gestorben war, bekam seine Methode weltweit Aufmerksamkeit. Das lag vor allem an Hollywoodstars wie Madonna, die sich als Pilates-Fans outeten. Ihre wohldefinierten und gestählten Bodys waren das perfekte Aushängeschild. Aber was ist nun das Besondere an diesem Konzept? Pilates ist ein systematisches Körpertraining zur Kräftigung der Muskulatur. Fortschrittlich wie Joseph Pilates war, ließ er nicht nur Elemente aus Gymnastik, Tanz, Krafttraining und verschiedenen Kampfsportarten in sein Konzept einfließen. Sondern auch fernöstliche Methoden wie Yoga.

In der Mitte liegt die Kraft

Sie stärken mit regelmäßigem Pilates ihren Rücken und ihre Haltung, deshalb sind die Übungen auch bei Balletttänzern so beliebt. Die rund 500 Übungen wechseln ab zwischen Dehnung und Kräftigung der Muskulatur. Wichtig ist die richtige Atmung mit dem Fokus auf Körpermitte, Bauchmuskeln, Tiefenmuskeln und Beckenboden. Von hier, dem so genannte „Powerhouse“, kommt die ganze Energie. Das aktivierte „Powerhouse“ ist Basis aller Übungen. Wer diese spezielle Atemtechnik beherrscht, für den sind Übungen kein Hexenwerk mehr. Vielleicht nicht gleich nach zehn oder 20 Stunden, aber nach einem regelmäßigen Training werden Sie das neue Körpergefühl schnell spüren, so wie Pilates es prophezeit hat.