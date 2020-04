Körper-Peelings sorgen für weiche Haut, bringen die Durchblutung in Schwung, beschleunigen die Zellregenerierung und entschlacken. Das feuchtigkeitsspendende Rezept von Verena Voltolini, MySpa-Managerin der Therme Meran, lässt sich zu Hause problemlos herstellen. Dafür verrührt man 1 EL Salz, 2 EL Flüssighonig sowie 2 EL Molke, Buttermilch oder Naturjoghurt. Die Mixtur wird in der Dusche auf trockener Haut mit leichten, kreisförmigen Bewegungen von den Füßen aufwärts eingerieben. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei Knie, Ellenbogen und Fußsohlen. Am Bauch sollte man zur Aktivierung der natürlichen Darmfunktion im Uhrzeigersinn um den Nabel massieren. Hinterher alles mit wohltemperiertem Wasser gründlich abwaschen und -trocknen. Am Schluss eine reichhaltige Bodylotion auftragen. Tipp 1: 2 bis 3 Tropfen ätherisches Öl sorgen für den zusätzlichen Kick – Lavendel für Entspannung, Zitrusfrüchte für Energie oder Rosmarin zum Anregen des Kreislaufs. Tipp 2: Ersetzt man Salz durch Zucker, ist das Peeling auch fürs Gesicht geeignet.

www.termemerano.it